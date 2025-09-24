Los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

Con cinco partidos continúa la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX donde el líder de la competencia la Máquina de Cruz Azul buscará afirmarse en la cima de la tabla, mientras Tigres recibirá al conjunto del Atlas, partido que podrás ver a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Cruz Azul vs Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas

Pocos choques más disparejos pueden haber en la actualidad en la Liga MX, con el líder de esta fase regular del Apertura, Cruz Azul, enfrentándose a Querétaro, ocupante de los últimos puestos de la tabla.

Tras nueve jornadas, Cruz Azul es el único equipo que se mantiene invicto en la competición (G7, E2) y, por ende, ocupa el primer puesto de la tabla, con diez puntos de diferencia con respecto a la zona de Play-In. Esto le dará mucha tranquilidad a la Máquina Cementera, que tiene la oportunidad nuevamente de sumar los tres puntos al jugar como local.

Querétaro llega a esta jornada ocupando el penúltimo puesto de la tabla, principalmente debido al hecho de que sus nueve goles anotados hasta ahora superan únicamente al último clasificado, Puebla.

Tigres vs Atlas en el Estadio Universitario a las 19:00 horas

Tigres suma una victoria y cuatro empates en sus últimos cinco partidos de la Liga MX. Eso le ha hecho bajar posiciones en la clasificación y quedarse sexto (G4, E4, P1), en el último puesto de clasificación directa a la Liguilla, antes del inicio de esta jornada.

Atlas busca reengancharse a esos puestos de Play-In para disputar esa ronda extra y poder entrar a los cuartos de final de la Liguilla de este Apertura, aunque para estar en la lucha necesita sumar triunfos, llega a la jornada en una complicada 16.° posición (G1, E4, P4), aunque solo a cuatro puntos de León, que comienza la jornada en la décima posición.

Toluca vs Monterrey en el Estadio Nemesio Diez a las 20:00 horas

Toluca y Monterrey se verán las caras en un partido donde chocarán dos de los candidatos al título del Torneo Apertura 2025.

Toluca está alcanzando un buen estado de forma y de a poco se va acercando a la versión que se quedó con el título del Torneo Clausura 2025 en el primer semestre de este año. Su victoria ante Guadalajara por 3-0 el pasado fin de semana en el Estadio Akron fue una actuación dominante y, además, fue su tercer triunfo consecutivo.

Monterrey vio cómo su racha de siete victorias al hilo llegó a su fin el fin de semana pasado tras desperdiciar una ventaja de dos goles y acabar empatando 2-2 con el América en condición de local.

Atlético de San Luis vs América en el Estadio Alfonso Lastras a las 21:00 horas

Atlético de San Luis tenía un mes sin victorias, pero visitó a Santos Laguna y recobró la memoria para conseguir un resultado favorable con marcador de 4-1. Esta es su tercera victoria en el Apertura 2025 (G3, E1, P5), por lo que sólo ha ganado el 33.33 % de sus puntos en disputa.

América logró rescatar un punto en su visita a Monterrey, al igualar por marcador de 2-2, después de haber estado en desventaja 2-0 desde la primera mitad. Después de arruinarle la fiesta al cuadro regio, el equipo dirigido por André Jardine buscará volver a la victoria a pesar de que jugará fuera de casa. Cabe destacar que el América está invicto como visitante en este Apertura 2025 (G2, E3).

Santos vs Tijuana en el Estadio Corona a las 21:00 horas

Santos Laguna atraviesa una racha de cinco partidos sin ganar (E1, P4), que incluye una dura caída en casa (1-4) a manos de Atlético de San Luis en la jornada pasada del Torneo Apertura.

Xolos se encuentra en el Top 5 de la tabla en el Torneo Apertura, con apenas una derrota después de nueve jornadas (G4, E4), y afronta esta visita luego de ganar como local por goleada de 5-0 sobre León en la jornada pasada.

