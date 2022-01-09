Debutará la escena profesional de Wild Rift

Hace apenas un año la empresa desarrolladora de videojuegos Riot Games lanzó al mercado la edición de League of Legends para celulares, Wild Rift y el recibimiento por los usuarios fue todo un éxito, ahora los mejores jugadores de esta nueva escena ya se encuentran entrenando para romperla con sus equipos en sus nuevas ligas profesionales.

El gran recibimiento por los fanáticos de lolcito generó que se crearán rápidamente ciertos circuitos de competiciones profesionales en las distintas regiones, hecho que marcará el arranque temprano de ligas de League of Legends: Wild Rift, torneos que culminará con el Wild Rift Icons como el primer campeonato mundial de esta disciplina.

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8 regiones que participarán del circuito competitivo durante este año. Los máximos circuitos del título para celulares está enlistado por la Wild Rift North America Series, Wild Rift Open Latinoamérica, Wild Tour Brasil, Wild Rift EMEA Championship, Wild Rift League (China), Wild Rift Japan Cup, Wild Rift Champions Korea y Wild Rift Champions SEA. El campeón de cada una de ellas clasificará al Wild Rift Icons.

¿Cuándo arrancan las ligas de Wild Rift?

WBR de Brasil inicia 13 de enero

WCS del Sudeste de Asia y Oceanía el 22 de enero

WOL de Latinoamérica el 28 de enero

WEC de Europa, Medio Oriente y África el 5 de febrero

WCK de Corea del Sur el 14 de febrero

WNS de Norteamérica en febrero (Día por confirmarse)

WJC de Japón en febrero (Día por confirmarse)

WRL de China continental en marzo (Día por confirmarse)

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“¡Los esports de Lolcito Salvaje crecen con el Wild Rift Open LATAM! Fire Regístrate desde ya para competir por US$75.000 en premios y representarnos en la competencia internacional.” Publicó League of Legends: Wild Rift en su cuenta oficial de Twitter.