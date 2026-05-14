Gabriel Milito tiene a 2 jugadores en duda para la revancha entre Chivas y Cruz Azul

Se presenta un nuevo dolor de cabeza para Gabriel Milito pensando en el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul correspondiente a la Semifinales del Clausura 2026. Si bien es cierto que consiguió un gran resultado en el Estadio Banorte al empatar 2-2, podría no tener el equipo completo para el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco. Resulta que dos jugadores están en duda por molestias físicas tras lo sucedido en la primera semifinal.

El empate dejó sensaciones agridulces en el conjunto rojiblanco, ya que si bien es cierto que mantienen la ventaja gracias al criterio de desempate, tanto Efraín Álvarez como Richard Ledezma abandonaron el terreno de juego con dolencias y llegan al choque de Vuelta contra Cruz Azul como serias dudas. El cuerpo técnico de Milito evaluará a ambos futbolistas a lo largo de la semana para definir si estarán presentes en la definición en Guadalajara.

Efraín Álvarez|@efra_26 / IG

Efraín Álvarez salió en el entretiempo

El ‘10’ de Chivas abandonó de forma sorpresiva el campo de juego finalizados los 45 minutos de la primera semifinal. Diversos reportes mencionan que el jugador de 23 años sufrió molestias físicas que preocuparon al cuerpo técnico. Para no arriesgar su físico, Milito decidió dejarlo en la banca para el segundo tiempo y en su lugar ingresó Miguel Gómez, jugador que sería importante para el resultado final gracias a su asistencia a Ángel Sepúlveda.

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Álvarez actuó como mediocampista, un rol novedoso en él, ya que habitualmente ocupa las bandas del equipo rojiblanco. A pesar de que es un jugador fundamental en el esquema de Milito, abandonó el terreno de juego de forma tempranera y se lo vio con hielo una vez en los banquillos. Por este motivo, llegará como una de las grandes dudas al choque de Vuelta en el Estadio Jalisco.

|Instagram Chivas / @chivas

Richard Ledezma salió por una fuerte patada

El lateral de Chivas debió abandonar el campo de juego cuando corría el minuto 88 de partido. Recibió una dura barrida por detrás de Amaury García, acción que fue aparatosa y que, a pesar de la agresividad, terminó siendo tarjeta amarilla para el rival. Sin embargo, en el banquillo del Guadalajara se encendieron las alarmas, ya que Ledezma se había quedado tendido sobre el césped.

Las asistencias médicas ingresaron de inmediato y estuvieron muy cerca de retirar al jugador rojiblanco en carrito. No obstante, Ledezma logró levantarse por sus propios medios y abandonó el terreno de juego sin necesidad de ayuda. Fuera del campo, ‘Richy’ recibió atención médica en su tobillo, zona donde recibió el impacto de la entrada. De esta manera, será otra de las dudas de Milito para la definición contra Cruz Azul.