NO solo es el jersey negro: Cruz Azul complace a sus aficionados y saca al mercado algo sinigual

Cruz Azul complació a sus aficionados al sacar al mercado los audífonos personalizados del club, algo que no esperaban, pues es un producto que muchos no sabían que necesitaban. La Máquina la está reventando, pues recientemente sacó a la venta un jersey completamente negro , el cual será utilizado como alternativo.

El conjunto de la Noria presentó sus nuevos audífonos a través de sus redes sociales, los cuales ya se puede adquirir en su tienda oficial, donde se encuentran disponibles todos sus uniformes del Apertura 2025 y Clausura 2026 : “El orgullo Azul también se escucha: sonido potente, estilo único y el escudo que representa tu pasión”, se lee en la página de Facebook.

Club de Futbol Cruz Azul La Máquina puso a la venta sus audífonos personalizados, cuyo costo es de 999 pesos

Las características del nuevo producto de Cruz Azul

Los audífonos que puso a la venta el club tienen el logo del equipo y su caja es una joya, pues fue hecha en color azul y en medio se encuentra el escudo del club. Estas son todas las características del nuevo producto de conjunto celeste:



2 micrófonos

Bluetooth 5.4

Hasta 30 horas de batería

Controles táctiles

Resistente al sudor y agua

Carga USB Tipo C

¿Cuál es el precio de los audífonos de Cruz Azul?

Los audífonos de la Máquina tienen un precio de 999 pesos y se pueden adquirir en su tienda oficial. No obstante, el producto puede recibir cierto porcentaje de rebaja, en caso de que el usuario tenga una tarjeta de regalo o un código de descuento.

La joya que sacó al mercado Cruz Azul

Cruz Azul la está reventando en el mercado, pues recientemente sacó a la venta un jersey completamente en negro, que refleja un estilo elegante y el cual ya estrenó en el partido que ganó 2-0 ante Rayados en el Estadio Olímpico Universitario.

Todo el jersey es completamente negro, aunque con varias cruces por todas partes. Lo que resaltan son los vivos en blanco, que contrastan con la tonalidad original.

La nueva playera de Cruz Azul tiene un precio que va desde los 1,349 hasta los 1,849 pesos y se puede adquirir tanto en la tienda oficial del club como en la de la marca que lo patrocina.