¿Están decepcionados con Anthony Martial? Rayados le quitaría al campeón de goleo a América y a Cruz Azul

Anthony Martial aún no termina de despegar en Rayados y sus números son cada vez más preocupantes para la afición de Monterrey . Lo cierto es que la directiva del equipo regio tampoco estaría muy satisfecha con el rendimiento del francés, por lo que saldrían al mercado de fichajes a buscar un nuevo delantero. Distintos reportes indican que el nombre a buscar es João Pedro, líder del campeonato de goleo del Apertura 2025.

Según información que comparte el diario Récord, Monterrey está siguiendo los pasos del delantero ítalo-brasileño. El goleador de Atlético San Luis comparte liderato en el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX con Paulinho, ambos con 11 tantos convertidos. Sin embargo, Rayados no sería el único equipo que quiere a João Pedro en su plantilla .

Fernando Monreal/Fernando Monreal Joao Pedro es buscado por Rayados de Monterrey

Los equipos que buscan fichar a João Pedro en México

Además de los regios, tanto el Club América como Cruz Azul tienen al delantero de 33 años en carpeta de cara al Clausura 2026. No obstante, el periodista Luis Castillo afirmó que Monterrey es el equipo que está más interesado en su fichaje de los tres. Incluso la directiva de Rayados ya se habría comunicado con los altos mandos de San Luis para conocer la situación de João Pedro.

TE PUEDE INTERESAR:



Los austeros números de Anthony Martial con Rayados que preocupan

Martial llegó como refuerzo estrella para el Apertura 2025, pero no ha podido demostrar su categoría hasta el momento. El ex Manchester United lleva 7 partidos jugados con la playera de Rayados y no ha podido ni marcar ni asistir hasta la fecha. El francés ya ha sido objeto de críticas debido al bajo rendimiento mostrado y, ahora, la directiva buscaría una mayor competición en la delantera con la posible llegada de Pedro.

Anthony Martial for Monterrey:



0 Goals

0 Assists

7 Matches



BACK LIKE HE LEFT 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/7MfaqIhOQ3 — Hater Central (@TheHateCentral) October 27, 2025

El valor de João Pedro en el mercado

Con contrato vigente en San Luis, João Pedro tiene un valor de mercado bastante asequible para la mayoría de equipos de la Liga BBVA MX. Según Transfermarkt, su precio es de 1,8 millones de euros en la actualidad. Este número se ve afectado principalmente por su edad, ya que a sus 33 años su valor de reventa es prácticamente nulo.