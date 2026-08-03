La contundente decisión de Joel Huiqui antes del debut de Cruz Azul en la Leagues Cup

Tras la derrota frente al Atlante, ahora Cruz Azul concentra toda su atención en el inicio de la Leagues Cup 2026 y su calendario. A pocos días del primer compromiso internacional, el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui tomó una decisión sobre la preparación del plantel antes de viajar a Estados Unidos.

Mientras la directiva de Cruz Azul busca a César Montes, el entrenador tomó una decisión. Huiqui concedió un día de descanso a sus futbolistas antes de reanudar los entrenamientos. Después de la caída ante Atlante, el DT optó por que el equipo regresara a las prácticas un día más tarde para preparar el debut frente al Philadelphia Union.

Huiqui quiere 2 refuerzos más para complementar el plantel.|Club de Futbol Cruz Azul

Joel Huiqui modifica la planificación de Cruz Azul

Aunque existía la posibilidad de que la plantilla volviera a entrenar desde el domingo, el estratega mexicano prefirió dar un día más de recuperación. La intención es que los jugadores afronten la semana con mejores condiciones físicas y enfoquen toda su preparación en el torneo internacional.

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La decisión llega después de que Cruz Azul sufriera su primera derrota con Joel Huiqui como director técnico. Antes de ese resultado, el equipo había enlazado diez partidos sin perder y había conquistado dos títulos.

|X: Cruz Azul

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Leagues Cup?

La Máquina iniciará su participación en la Leagues Cup el jueves 6 de agosto, cuando visite al Philadelphia Union en el Subaru Park. El encuentro comenzará en punto de las 6 p.m. del Centro de México.

Agosto será un mes exigente para Cruz Azul

Después del primer compromiso de Leagues Cup, Cruz Azul enfrentará a New York City FC el 9 de agosto y a Chicago Fire el 13 de agosto. Una vez concluida su participación, La Máquina retomará su actividad en la Liga BBVA MX frente a Xolos de Tijuana, Atlas y Necaxa.

Cruz Azul tendrá el reto de disputar 6 encuentros durante agosto entre la Leagues Cup y el Apertura 2026. La administración de las cargas físicas será uno de los aspectos que deberá manejar Joel Huiqui para mantener competitivo al equipo.

Con el descanso otorgado antes de volver a los entrenamientos, el entrenador busca que la plantilla llegue en mejores condiciones a la Leagues Cup 2026.

