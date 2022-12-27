El declive de los broncos: Reacciones de la Semana 16 de la NFL

La semana 16 de la NFL nos dejó mucho que analizar en el Ritual Podcast. En esta ocasiones contamos con Lalo Ruiz y Andrea Sola para platicar de lo mejor de la jornada.

Lo primero es el despido del Head Coach de los Broncos de Denver, Nathaniel Hackett. Se convierte en el quinto entrenador de la historia desde 1970 en no terminar su temporada debut. La marca de los Broncos en esta temporada es de cuatro ganados y doce perdidos. El gran problema para nuestros analistas es el mal desempeño de Russell Wilson y que en el armado del equipo no se preocuparon en tener mejores receptores.

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Lesiones en la NFL

El segundo tema fueron las lesiones, empezando por la lesión del quarterback principal de los New York Jets, pues no confían en Zach Wilson para ser el titular.

Lane Johnson también es baja para Philadelphia Eagles, momentáneamente por el resto de la temporada regular pero podría terminar alargándose más. Philadelphia necesita de una victoria para asegurar el primer lugar, la localía y tener un día más de descanso.

Por último, nuestros expertos analizan la suspensión del jugador de los Broncos, Randy Gregory y del liniero ofensivo de los Rams, Oday Aboushi y nos dejan los mejores juegos de la siguiente jornada.

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