Es un defensa de lujo y se perderá el Clausura 2026 por algo que pasó de última hora

El comienzo de año trajo una mala noticia para todos los aficionados de Pachuca, quienes recientemente fueron informados de que Andrés Micolta sufrió una lesión en un entrenamiento el pasado viernes 2 de enero. De esta forma, el defensor ecuatoriano de 26 años se perderá el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Según informaron los Tuzos en sus redes sociales, Micolta apoyó mal su rodilla derecha al hacer un mecanismo de rotación en la practica. Esto le produjo mucho dolor y una fractura de la rótula. Ante esto, el equipo médico del club confirmó que "el tiempo aproximado de incorporación a actividades va de 4 a 5 meses".

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Andrés Micolta 🇪🇨#FuerzaMicolta pic.twitter.com/JOakbmQXju — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 3, 2026

Una nueva lesión para Micolta y la preocupación en Pachuca

Lamentablemente, esta no es la primera lesión de gravedad que debe atravesar Micolta en su carrera. En febrero del año pasado, el ecuatoriano fue titular en el encuentro entre los Tuzos y Cruz Azul por el Clausura 2025, pero debió ser reemplazado en el inicio del segundo tiempo por un fuerte dolor en la rodilla.

Horas más tarde, se confirmó que se trataba de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que lo dejó marginado de las canchas por el resto del año (en principio se dijeron que serían seis meses). Ahora, había muchas expectativas con su regreso, pero nuevo infortunio lo envió de nueva cuenta a la enfermería.

|Instagram @tuzosoficial

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuántos partidos jugó Micolta en Pachuca?

Pese a que llegó a inicios de 2024 como un refuerzo de jerarquía para la defensa, Micolta pudo estar presente en muy pocos juegos de Pachuca. Según los registros de Transfermarkt, sumó 2,292 minutos repartidos en 27 partidos. Esto da un promedio de menos de 14 encuentros por año, cifra que empeorará en este 2026.