Vale 126 millones y es crack, pero se lesionó y se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México

Pese a que aún faltan seis meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA , México ya tiene confirmada una baja: Jesús Orozco, uno de los defensores más cotizados de la Liga BBVA MX. Tras la lesión sufrida en el encuentro de Cruz Azul ante Tigres, el club confirmó que su recuperación tomará más tiempo del esperado.

En la previa del Derbi de las Américas ante Flamengo , La Máquina confirmó la peor noticia. "Después de hacer estudios de imagen a Jesús Orozco, se pudo confirmar una luxación en el tobillo derecho", explicó el club y añadió: Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación".

Reporte Médico: Jesús Orozco Chiquete 💙 pic.twitter.com/TUJ4MooZp6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Si bien Cruz Azul no reveló el tiempo exacto que el futbolista estará de baja, el periodista Carlos Ponce de León aseguró que le tomará aproximadamente seis meses recuperarse. De ser así, Chiquete Orozco no estará disponible para México de cara a la Copa del Mundo.

Sin dudas esta será una dura baja para Javier Aguirre, dado que Orozco se había ganado su lugar en las convocatorias más recientes del Vasco. Además, con un valor de mercado de 6 millones de euros (aproximadamente 126 millones de pesos), es uno de los defensores más cotizados del futbol nacional, según Transfermarkt.

Una lesión que cambia todo para Chiquete y para México

Aunque el procedimiento quirúrgico fue exitoso, tal y como reveló el equipo cementero, se espera que la recuperación sea lenta y compleja debido al daño estructural en la articulación. Esto no solo deja a Chiquete fuera de la Copa del Mundo con México, sino también del Clausura 2026.

La lesión ocurrió cuando Orozco intentó bloquear un potente disparo de Ángel Correa en el juego entre Cruz Azul y Tigres. El impacto provocó la torsión inmediata del tobillo y el futbolista fue trasladado de inmediato a un hospital en Monterrey. Esto le impidió viajar con el equipo a Qatar para disputar la Copa Intercontinental.