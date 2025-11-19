deportes
Nota

OFICIAL: Definidas las selecciones que jugarán el REPECHAJE al Mundial 2026 en México

El repechaje al Mundial 2026 ya está en camino, luego de que oficialmente terminaron las eliminatorias en las diferentes regiones del mundo; seis selecciones buscan dos boletos.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Se terminaron este martes 18 de noviembre las eliminatorias alrededor del mundo y han quedado definidas las seis selecciones que irán por dos boletos disponibles en el repechaje de la FIFA, para ir al Mundial deñl 2026 que comienza el 11 de junio en la Ciudad de México.

Juegos vibrantes en el orbe en los últimos días dejaron oficialmente a las seis selecciones que tendrán un torneo en marzo del 2026 en México y que culminarán de darle forma al certamen mundialistas. Estas seis selecciones son: Bolivia, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Irak, Jamaica y Surinam.

Las últimas que tomaron sus boletos al repechaje en un día muy intenso, fue Jamaica y Surinam , que forman parte de la CONCACAF, donde también quedaron oficialmente en el Mundial México, Estados Unidos y Canadá como organizadores y las sorpresas que son Panamá, Haití y Curazao, que ya planean su participación.

El primer equipo de los seis equipos nacionales que se sabía ya en el repechaje fue Bolivia y ha venido trabajando apuntando hacia ese torneo, sabiendo además que no es el mejor equipo teniendo como referencia el ranking de la FIFA donde ocupa el lugar 76, en tanto que el mejor de los seis es Irak, que está instalado en el escalón 57.

Explicación de la FIFA sobre el torneo Clasificatorio para el Mundial 2026

Seis seleccionan luchan por dos boletos al Mundial, y van dos de Concacaf, uno de África, optro más de Asia, otro representante de Bolivia y finalmente Oceanía también tiene una selección metida en este torneo que se celebrará en México del 23 al 31 de marzo.

De las seis selecciones que tienen boleto a repechaje, cuatro que estén abajo en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, para luego encontrar dos combinados que se enfrenten en dos Finales ante las mejores situadas en el orbe. Los vencedores de las dos finales accederán a la Copa Mundial de la FIFA 26.

  • Bolivia está en el lugar 76
  • República Democrática del Congo está en el lugar 60
  • Nueva Caledonia está en el lugar 150
  • Irak está en el lugar 57
  • Jamaica está en el lugar 68
  • Surinam está en el lugar 126

Así serán los enfrentamientos en el repechaje de FIFA

Considerando estos lugares, pero faltando un sorteo previo, se enfrentarán Nueva Caledonia, Surinam, Bolivia y Jamaica y en las finales están ya metidos Irak y El Congo.

La próxima venta de boletos para el Mundial 2026 será el 10 de septiembre

