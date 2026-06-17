Definido: Chivas encuentra al reemplazo de Tala Rangel para el Apertura 2026

Chivas ya piensa en el Apertura 2026, por lo que ya regresaron después de unas pequeñas vacaciones para realizar pruebas médicas y físicas para arrancar formalmente la pretemporada, en la cual participará un portero que apunta para ser el reemplazo de Raúl “Tala” Rangel, a quien se le compara en precio junto a Memo Ochoa cuando debutó en una Copa Mundial de la FIFA™.

Juan Sebastián Liceaga es el arquero que realizará pretemporada con el conjunto rojiblanco y quien reemplace a Rangel, mientras él está con la Selección Mexicana. No obstante, podría quedarse en el club en caso de que “Tala” tenga una buena Copa Mundial de la FIFA™ y sea el tercer arquero mexicano en jugar en Europa, como es el caso de Memo Ochoa, quien comparte parche junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sebastián Liceaga hará pretemporada con Chivas.|@l1ceaga

¿Quién es Sebastián Liceaga, reemplazo del Tala Rangel en Chivas?

Liceaga es un arquero de tan solo 19 años que ha tenido participación con el Tapatío en la Liga de Expansión MX. No obstante, en el Clausura 2026 formó parte del plantel de la Liguilla al ser el segundo arquero, solo por detrás de Óscar Whalley, quien tomó la batuta del equipo tras la convocatoria de Rangel a la Selección Mexicana.

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Ahora, el joven de 19 años reportó con el rebaño para hacer pretemporada con el primer equipo, en busca de llenarle el ojo al cuerpo técnico y que la suerte también lo beneficie, pues para quedarse tendría que pasar que Raúl sea vendido al viejo continente.

Los números de Liceaga en el club filial de Chivas

El joven guardameta disputó 12 partidos durante el Clausura 2026 con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, según BeSoccer. Durante estos encuentros, el canterano del Guadalajara permitió 18 goles y paró un penal. Se espera que durante la pretemporada pueda disputar un encuentro amistoso, ya que el portero que apunta a ser titular en las primeras jornadas es Óscar.