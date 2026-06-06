La millonaria diferencia entre el valor actual del ‘Tala’ Rangel y el debut mundialista de Memo Ochoa

Raúl “Tala” Rangel y Memo Ochoa son los guardametas que generan discusión sobre la mesa, ya que todavía no se sabe cuál de los 2 será el titular de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No obstante, todo apunta a que el elegido sea el arquero de Chivas, ya que ha disputado los últimos encuentros de preparación. Pero entre ambos existe una millonaria diferencia entre el valor actual de uno y el debut mundialista del otro.

De acuerdo con Transfermarkt, “Tala” supera en precio a Ochoa, ya que actualmente el oriundo de Jalisco vale 6.5 millones de euros, mientras que el canterano del América tenía un precio de 5 millones de euros cuando debutó oficialmente en una Copa Mundial de la FIFA™; en la que podrás trasladarte de los aeropuertos a los estadios de la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Rangel supera a Ochoa en la cuestión del valor en el mercado.|Selección Nacional de México

El precio de Memo Ochoa

Ochoa debutó profesionalmente con América en 2004 con tan solo 18 años de edad, pero fue en Alemania 2006 que acudió a su primera justa veraniega. En esa ocasión su valor en el mercado era de 300 mil euros.

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El ex del Ajaccio fue de nueva cuenta para Sudáfrica 2010, pero una vez más le tocó ser banca. Fue hasta Brasil 2014 que pudo disputar un partido con la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA™. A esta justa llegó con un precio de 5 millones de euros, pero después del torneo su valor en el mercado subió como la espuma al tener una destacada actuación.

El momento de Raúl Rangel

Para la Copa Mundial de la FIFA™ de Qatar 2022, Rangel era portero del Tapatío, equipo ligado a Chivas que juega en la Liga de Expansión MX. Ahora, 4 años de diferencia, es titular indiscutible en Chivas y todo parece indicar que también lo será con México para el torneo que está próximo a disputarse.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.