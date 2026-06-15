La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene un aura muy grande, ello porque la justa se juega en el país y es la primera ocasión en la que 48 selecciones participarán. Además, muy posiblemente sea el último baile de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa, quien tendrá un exclusivo parche de FIFA, pese a que el duelo por la portería se lo ganó Raúl “Tala” Rangel.

Ochoa porta en su jersey un parche especial que solo los más grandes portan, ya que en esta edición de la justa veraniega la FIFA decidió reconocer a los futbolistas que ya suman 5 y 6 Copas Mundiales de la FIFA™, como fue el caso de Manuel Neuer de Alemania y de Yuto Nagatomo, bajo el lema de “Legacy”.

El exclusivo parche de FIFA que Memo Ochoa comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo|@fifaworldcup

Con ello, el canterano del América se une a una exclusiva lista que lideran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes están a punto de jugar su sexta justa veraniega, mientras que el arquero nacional solo saltó de titular en 3 ocasiones, pero ha asistido al torneo 6 veces.

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Los futbolistas legendarios de la FIFA

Memo, Cristiano y Messi son los jugadores históricos que la FIFA reconoce por asistir a 6 justas veraniegas, pero un peldaño más abajo les siguen algunos jugadores que suman su quinto torneo, como lo son.



Manuel Neuer – Alemania

Yuto Nagatomo – Japón

Luka Modric – Croacia. El exjugador del Real Madrid tiene un asterisco en la lista, ya que esta edición es la cuarta, debido a que su selección no clasificó para Sudáfrica 2010; por ello, está un peldaño más abajo.

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