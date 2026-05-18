Dejó Pumas por 2 millones de dólares y vio cómo la UNAM avanzó a la Final ante sus ojos

Mientras Pumas UNAM avanzó a la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, hay un jugador con pasado en el Club Universidad Nacional que vio cómo su ex equipo pasó de ronda en la Liguilla ante sus propios ojos. El futbolista había dejado el cuadro auriazul por 2 millones de dólares y hoy se queda sin chances de campeonar con el club que lo vio nacer.

Así como Pumas superó a Chivas en una estadística de grandeza, algo que llamó mucho la atención de los aficionados fue ver del otro lado a Alan Mozo en la semifinal ante Pachuca. Pues este futbolista que hoy juega en los Tuzos fue formado en la UNAM y transferido al Guadalajara por 2 millones de dólares en julio de 2022. Hoy vi desde el banquillo la victoria universitaria.

La carrera de Alan Mozo en la Liga BBVA MX

Alan Mozo se formó en Pumas UNAM y disputó más de 160 partidos con la playera auriazul. Sin embargo, la escuadra universitaria lo dejó salir por 2 millones de dólares a Chivas de Guadalajara para el Apertura 2022. Desde entonces hasta que terminó el Apertura 2025 fue parte de la plantilla del “Rebaño Sagrado”.

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La escuadra tapatía dejó ir a préstamo a Alan Mozo hacia el Pachuca, equipo que perdió las semifinales con Pumas. Sin embargo, desde su llegada las cosas no le salieron bien al defensa de 29 años. Pues el lateral sufrió una lesión y apenas pudo disputar 3 partidos con Los Tuzos. La semifinal ante su exclub debió verla desde las gradas.

|Foto: FMF

¿Qué lesión tiene Alan Mozo en Pachuca?

El ex Pumas y actual Pachuca, Alan Mozo, sufrió una fractura a nivel del peroné izquierdo, sumado a un esguince de tobillo grado 2, en el partido entre los Tuzos y el Querétaro. Por ese motivo se perdió casi toda la temporada.

Las estadísticas de Alan Mozo en Pumas UNAM

De acuerdo a las estadísticas del sitio BeSoccer, los números de Alan Mozo jugando en Pumas de la UNAM son los siguientes: