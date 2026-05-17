Matías Almeyda es el candidato número uno de Rayados, pero otro técnico argentino surge como plan B

Rayados sigue en busca de un nuevo entrenador para afrontar el Apertura 2026. Nicolás Sánchez fue despedido de su cargo como interino tras no conseguir los objetivos durante el presente torneo de la Liga BBVA MX y todos los caminos llevan a que Matías Almeyda se convertirá en su reemplazo. El técnico argentino es un deseo de la directiva de Monterrey desde hace tiempo, aunque también tienen un plan B por si las negociaciones se caen.

De acuerdo a la información que compartió el periodista especializado, César Luis Merlo, el ‘Pelado’ Almeyda y los directivos de Rayados han tenido más charlas tras la reunión que tuvieron en Madrid y hoy las negociaciones están muy avanzadas. Desde Monterrey esperan cerrar el trato con el técnico argentino en breve y presentarlo de forma oficial en los próximos días. Sin embargo, otro entrenador sudamericano se asoma por la ventana.

Jorge Sampaoli corre como opción en Rayados

Según pudo compartir el periodista Germán García Grova, Jorge Sampaoli fue ofrecido a Rayados para convertirse en su nuevo director técnico. Mencionó que el entrenador argentino tiene la intención de afrontar el desafío de sumarse a los banquillos del cuadro regiomontano. Si bien es cierto que se sumó a la lista de candidatos, no es uno de los principales candidatos de la directiva.

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Cabe resaltar que el último equipo que dirigió Sampaoli fue el Atlético Mineiro de Brasil, donde fue despedido en el mes de marzo tras no conseguir los resultados pretendidos. Su duración en el cargo fue de apenas cinco meses y ahora está sin trabajo hace dos meses. De todos modos, su extenso currículum dentro del mundo del futbol lo posicionan como un candidato de peso dentro de la lista de Rayados.

Jorge Sampaoli se encuentra sin trabajo desde principios de año, por lo que buscará dirigir en la Liga BBVA MX|@sampaolioficial

El entrenador argentino supo ser bicampeón de la Copa América con la Selección de Chile, no obstante, sus éxitos como entrenador se han ido diluyendo tras su participación del Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina. Sampaoli dirigió equipos como Santos, Atlético de Mineiro (dos veces), Sevilla, Olympique de Marsella Flamengo y Stade Rennes, y su último título fue el Campeonato Mineiro en 2020.

Almeyda es la prioridad de Rayados

A pesar de la aparición de Sampaoli como opción alternativa, el ‘Pelado’ Almeyda sigue siendo la prioridad de Monterrey en estos momentos. Fuentes señalan que el club le habría ofrecido un contrato por dos años al técnico argentino y este tendría la intención de regresar al futbol mexicano tras su exitoso paso por Chivas entre los años 2015 y 2018.

Cabe recordar que Almeyda no es un nombre nuevo en la lista de deseos de Rayados, ya que fue el candidato a reemplazar a Diego Alonso en 2019, además de ser una prioridad para los regios en 2025 tras el despido de Martín Demichelis. Finalmente, parece que la historia entre ambos está por iniciar.