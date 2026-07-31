Dejó Pumas UNAM y hoy causa polémica en Sudamérica: “En condiciones normales no nos ganaban”

Lanús hizo un papelón al quedar eliminado de la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana al caer por goleada ante un equipo de Perú. Ello causó el enojo de un futbolista que jugó para Pumas durante un par de años, mientras que este quiso retirarse en la UNAM, pero se le negó. Lo anterior causó polémica en el sur del continente, ya que realizó declaraciones picantes: "En condiciones normales no nos ganaban".

Eduardo "Toto" Salvio estalló tras la eliminación del equipo argentino, ya que en el partido de vuelta, Cienciano de Perú les clavó 4 goles, para darle la voltereta al marcador global, ya que Lanús tenía una ventaja de 2 goles, los que le hacen falta a Armando González para terminar con una racha negativa ante Puebla.

Eduardo “Toto” Salvio estalló tras la eliminación del Lanús en los playoffs de la Copa Sudamericana.|@totosalvio

"Creo yo que en circunstancias normales este equipo nunca eliminaría a Lanús, pero venir a jugar a la altura tiene sus cosas", declaró el futbolista de 36 años.

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El paso de Toto Salvio por Pumas

"Toto" surgió de las Fuerzas Básicas de Lanús, equipo al que regresó después de años. A muy corta edad se marchó a Europa. Su primera aventura fue en España con el Atlético de Madrid, donde permaneció 2 años, aunque en el primer semestre fue prestado al Benfica.

Con el conjunto portugués estuvo hasta 2019, para después retornar a su país, pero esta vez con uno de los más grandes como es Boca Juniors, donde permaneció 3 años, hasta que llegó Pumas en verano de 2022.

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Los números de Salvio con Pumas

Salvio permaneció 2 años con la UNAM, tiempo en el que marcó 15 goles en 70 partidos disputados, 65 de ellos como titular, según la plataforma BeSoccer. Finalmente, se marchó en verano de 2024 para volver al club que lo vio nacer como futbolista: Lanús.