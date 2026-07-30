Fue campeón con Pumas, le negaron retirarse en la UNAM y ahora inicia una nueva etapa como entrenador     

La historia de Pumas es sacar jugadores canteranos; tal es el caso del que salió campeón en 2009 para después marcharse a Europa. Tras su regreso, no lo hizo con la UNAM, pero al fin de su carrera quiso regresar, pero le negaron la posibilidad de retirarse en el conjunto universitario. Es por ello que hoy inicia una nueva etapa como entrenador.

Pablo Barrera es el exjugador que inicia una nueva etapa en los banquillos tras un breve paso por el llano, al ser parte del cuerpo técnico de Querétaro en la Tercera División, misma categoría que el futbolista que apuntaba para ser la joya de Chivas. El canterano del conjunto universitario será auxiliar de Alberto Arellano.

Pablo Barrera es el exjugador que inicia una nueva etapa en los banquillos, al ser parte del cuerpo técnico de Querétaro en la Tercera División.|@clubqueretarotdp

"Su misión es clara: transmitir esa mentalidad de alto rendimiento, disciplina y garra a nuestros jugadores. Estamos listos para trabajar hombro con hombro y pelear por grandes objetivos esta temporada", escribió el conjunto queretano de la TDP en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



El cariño del ex de Pumas a Querétaro

Si bien Barrera no surgió de los Gallos Blancos, es un club al que le tomó cariño al pertenecer a la institución por poco más de 4 años. A su llegada, el ahora exfutbolista se consolidó como una pieza clave y hasta tomó el mando de la capitanía. Fue a finales de 2025 cuando decidió ponerle punto final a su carrera con la playera de Querétaro.

Pablo Barrera y Pumas

Pablo es canterano de Pumas, equipo en el que estuvo en 2 etapas. La primera de ellas fue fructífera, pues salió campeón en 2009 y lo catapultó a la Selección Mexicana para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 y después a Europa con el West Ham de Inglaterra.

Después de su paso por el viejo continente, el ahora auxiliar técnico jugó para Cruz Azul y Rayados, para finalmente regresar al equipo que lo vio nacer como futbolista: Pumas. No obstante, salió a Atlético San Luis y a Gallos Blancos, donde puso punto final a su carrera.