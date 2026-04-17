Rayados de Monterrey toma drásticas decisiones contra Sergio Canales de cara a las últimas jornadas del Clausura 2026

Rayados de Monterrey no pasa por un buen momento y es muy probable que se quede sin Liguilla en el Clausura 2026, por lo que los altos mandos ya piensan en hacer un recambio al final del torneo y ya le echaron el ojo a un ex de Cruz Azul para que supla al “Tato” Noriega. Pero ello no para ahí, ya que posiblemente el vestidor sea un “infierno”, debido a que Sergio Canales podría no ser titular en las últimas jornadas.

De acuerdo con información de Mauricio Ponce, el español no ha entrenado con el equipo titular durante toda la semana de cara al partido de este sábado 18 de abril contra Pachuca, el cual es de suma importancia si es que el equipo regio quiere meterse a la Liguilla. Sin embargo, el club también sufre la suspensión de 4 jugadores para este duelo.

El español podría comer banca otra vez, ya que durante la semana no entrenó con el cuadro titular.|Rayados

En las últimas semanas ha corrido el rumor de que este podría ser el último torneo de Canales con el conjunto regio, pero lo que llama la atención es que no inició el partido como titular ante Atlas, ya que siempre ha sido una pieza clave del equipo y hasta ha sido su capitán en diferentes ocasiones.

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Sergio Canales, ¿titular o banca?

El ex del Real Betis no entrenó con el cuadro titular hasta la mañana de este jueves, según reportó El Porvenir, ya que Rayados sufre la baja de 4 futbolistas, por lo que al español se le puede abrir una puerta para volver a la titularidad.

El entrenador Nicolás Sánchez no podrá contar con César Bustos debido a molestias físicas, al igual que Iker Fimbres, quien presentó una lesión en el tobillo derecho. A ellos 2 se suman Jorge Rodríguez por un dolor en la espalda y Anthony Martial, quien está separado del plantel desde finales de marzo por un tema disciplinario.

Será hasta el día del partido en el que el técnico decida si Sergio irá de titular o comerá banca una vez más, puesto que en toda la semana solo entrenó una vez con el 11 inicial, por lo que es una incógnita qué pasará con él de aquí hasta el final del campeonato.