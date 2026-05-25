Dejó Tigres UANL por 150 millones y hoy se consagra campeón en Argentina siendo héroe

Mientras Cruz Azul ganó en México, un exfutbolista de la Liga BBVA MX tocó el cielo con las manos en Sudamérica. Su salida de México generó un enorme impacto financiero en su momento ya que había dejado Tigres de la UANL por 150 millones de pesos mexicanos. Pero hoy celebra la obtención de un título inolvidable en Argentina.

El gran protagonista de esta historia es Lucas Zelarayán, por quien Tigres debió pagar una deuda. El talentoso mediocampista se convirtió en la máxima figura y héroe indiscutido en el balompié argentino con Belgrano en la final contra River Plate. Su liderazgo comandó una hazaña sin precedentes que ya se transformó en leyenda por lo que significó para su equipo.

La historia de Lucas Zelarayán en Tigres de la UANL

El enganche llegó a Nuevo León a principios de 2016 como una gran promesa. Tras varios años de magia, cerró su ciclo a inicios de 2020. Su transferencia al Columbus Crew se pactó por 7.3 millones de euros, casi 150 millones de pesos mexicanos por el tipo de cambio actual.

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Zelarayán disputó más de 130 partidos oficiales con la camiseta de Tigres. Durante su estadía en el cuadro felino, el mediocampista anotó 23 goles y aportó múltiples asistencias. Además, conquistó tres títulos de la Liga MX y tres trofeos de Campeón de Campeones.

El increíble campeonato de Lucas Zelarayán en Belgrano de Córdoba

El argentino con ascendencia armenia regresó en 2025 al "Pirata" y tuvo un gran rendimiento. El "Chino" en el Apertura 2026 de Argentina rozó la perfección. En la final contra River Plate, Zelarayán fue figura, dando una asistencia clave. Con este triunfo, el enganche le dio el primer título de liga a su club.

Los números de Lucas Zelarayán como jugador de Tigres de la UANL

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Lucas Zelarayán en Tigres de la UANL fueron estos: