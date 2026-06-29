TENSIÓN: Un delantero japonés ninguneó a Neymar y a la selección de Brasil, y esto le respondió Marquinhos

Este lunes, Brasil y Japón se miden en un encuentro crucial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde el ganador asegurará su clasificación a la siguiente ronda. Ambos equipos llegan con la máxima determinación para pelear por la victoria y avanzar en la competición.

Polémica previa al encuentro

El ambiente se ha prendido tras unas recientes declaraciones del delantero japonés Kento Shiogai. Sus palabras sobre el nivel actual de la selección brasileña y su capitán han generado un fuerte revuelo mediático, provocando el enfado de los aficionados del combinado sudamericano.

¿Qué dijo Kento Shiogai?

"Brasil solía ser fuerte. ¿Pero hoy? Me da la impresión de que Francia es fuerte, y Argentina también. En cuanto a Brasil, últimamente no he oído hablar mucho de ellos" — Kento Shiogai

"Este era el Neymar de antes, ¿no? Ya no es el Neymar de antes. Creo que ahora estamos bien" — Kento Shiogai

La respuesta Brasileña

La respuesta de la selección brasileña no tardó en llegar, desde los jugadores hasta el director técnico, Carlo Ancelotti.

"No vamos a hablar de eso, nos vamos a centrar en el partido, en las cualidades de nuestro rival. Nos vamos a preparar bien para crearles problemas y evitarlos. No nos vamos a detener en el aspecto mental", dijo Carlo Ancelotti.

"Es bueno que sigan hablando para motivar a nuestro equipo. Llevamos casi un mes en Estados Unidos. Con mucha humildad, seguimos trabajando duro para lograr nuestro objetivo. Dejamos ese tipo de discursos a nuestros rivales, que hablen ellos para motivarnos" , mencionó Marquinhos.

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