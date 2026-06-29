Brasil sufre, remonta sobre la hora y elimina a Japón del Mundial 2026; resumen, goles y mejores momentos

Brasil sufrió, pero terminó imponiendo su jerarquía. La Canarinha derrotó 2-1 a Japón en un partido dramático y selló su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Contra pronóstico, Japón golpeó primero. Al minuto 29, Kaishu Sano sacó un gran disparo de pierna izquierda, pegado al poste, para vencer al arquero brasileño y poner arriba a los nipones. El conjunto asiático lució ordenado, intenso y muy sólido defensivamente durante gran parte del primer tiempo.

Sin embargo, el desgaste físico comenzó a pasar factura. Brasil salió con mucha más intensidad al complemento y empezó a inclinar por completo el partido. La recompensa llegó al 56, cuando Casemiro apareció dentro del área para conectar un cabezazo contundente que significó el empate.

A partir de ahí, todo fue brasileño. Japón resistió como pudo, pero al 90+6, Gabriel Martinelli firmó la remontada con un disparo cruzado que desató la locura y mandó a Brasil a la siguiente ronda.

Brasil vs Japón Brasil vs Japón

Brasil y Japón se enfrentan hoy, lunes 29 de junio, en Houston, en un duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que promete muchísimo más de lo que dice el papel.

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La Canarinha llega como favorita tras quedarse con el primer lugar del Grupo C, donde empató ante Marruecos y después venció con autoridad a Haití y Escocia.

El equipo de Carlo Ancelotti sabe que en eliminación directa no basta con la camiseta. Marquinhos lo dejó claro en la previa: ahora empieza otra competencia y los detalles pesan más que nunca.

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Del otro lado aparece un Japón incómodo, disciplinado y todavía invicto en el torneo. Los Samuráis Azules fueron segundos del Grupo F tras empatar con Países Bajos y Suecia, además de golear a Túnez.

La baja de Kubo es sensible, pero Japón ya demostró que puede competirle a cualquiera. El ganador enfrentará a Costa de Marfil o Noruega en octavos.