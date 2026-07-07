Delantero que casi elimina a Argentina vale 98 millones de euros menos que Julián Álvarez

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofreció esta tarde un espectáculo de alta intensidad emotiva en la ciudad de Atlanta. La Selección de Argentina consiguió una sufrida clasificación a los cuartos de final tras vencer 3-2 a la Selección de Egipto. El trámite del encuentro expuso al combinado albiceleste por momentos. En ese sentido, la gran actuación del egipcio Mostafa Zico fue lo que terminó complicando la clasificación del equipo sudamericano.

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Fue demasiada la paridad por momentos en el duelo entre Argentina y Egipto, más sabiendo las realidades económicas de ambas delegaciones, ya que las diferencias de cotización que existen entre las figuras de los dos planteles son abismales. El delantero egipcio Mostafa Zico se consolidó como la principal amenaza para los defensores de la escuadra conducida por Lionel Scaloni y puso en jaque la jerarquía del conjunto sudamericano durante gran parte del compromiso de octavos. El detalle aparece en el valor de mercado que tiene el extremo izquierdo Zico, ya que registra una cotización estimada de 1.8 millones de euros, más de 98 millones de euros menos que Julián Álvarez, que tiene un precio de mercado de 100 millones de euros.

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Egipto quedó a minutos de hacer historia ante Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto capitaneado por Mohamed Salah realizó un interesante partido ante la Argentina. Egipto pegó en los momentos juntos y fue siempre muy vertical pasando al ataque con jugadas de contra. Sin embargo, el combinado africano no pudo sostener la diferencia de 2-0 y en los últimos minutos del encuentro y terminó afuera de la justa mundialista.

De esta manera, culminó la participación de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo una de las mejores selecciones africanas de la justa mundialista y, como si esto fuera poco, estuvo a minutos de dejar afuera a los últimos campeones del mundo.