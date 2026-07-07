Pocos saben esta historia de Messi: a los 9 años ya era un crack y esto hacían con él los veteranos

La trayectoria profesional de Lionel Messi cuenta con registros documentales que detallan sus inicios en los torneos infantiles de la ciudad argentina de Rosario y tras la victoria del combinado argentino ante Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aparecen aún más registros e historias anecdóticas sobre el astro albiceleste.

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Se publicó una reconstrucción sobre los años formativos del actual capitán de la Selección de Argentina en la categoría de futbol base. El informe revela escenas cotidianas ocurridas durante la década de los noventa en los terrenos de juego pertenecientes al club Newell's Old Boys. El atacante rosarino ya manifestaba cualidades técnicas superiores al promedio de los niños de su misma edad cronológica. El desarrollo físico del futbolista era significativamente menor al de sus compañeros de equipo de la categoría de 1987. No obstante, el dominio del balón con su pierna izquierda despertaba el asombro del público presente en los playones deportivos de la institución santafesina.

Posteriormente, el relato se centra en el comportamiento de los jugadores veteranos de la primera división y de los socios antiguos de la entidad. Los integrantes de las divisiones mayores del conjunto rosarino solían interrumpir sus propias rutinas de entrenamiento para observar las prácticas de las divisiones menores. Los futbolistas consagrados de la institución rojinegra rodeaban las canchas de tierra con el objetivo de presenciar los movimientos tácticos del niño. De alguna u otra manera, los presentes ya sabían que se avecinaba una nueva figura mundial.

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Lionel Messi, líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con un gol y una asistencia de Messi, Argentina superó a Egipto y avanzó a cuartos de final. Luego de un primer tiempo en donde falló un penal, el capitán argentino asistió a Cristian Romero para el 1-2 y luego marcó el gol del empate, minutos antes de que Enzo Fernández marca el tercer gol de la Albiceleste y pusiera cifras definitivas al encuentro.

Con ese gol, Messi quedó como líder en la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 8 tantos en cinco partidos. Sus perseguidores inmediatos son Kylian Mbappé y Erling Haaland, con 7 goles cada uno.