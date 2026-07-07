Cuántos penales ha fallado Lionel Messi: obtuvo un récord histórico por eso

Lionel Messi logró un doloroso récord esta vez en el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de Atlanta.

Crédito: Mexsport

El astro argentino, Lionel Messi no convirtió el tiro desde los doce pasos en el primer tiempo ante Egipto y se convirtió en el primer jugador en errar 4 penales en justas mundialistas. Sin embargo, la historia cambió para el crack albiceleste ya que durante la segunda etapa del encuentro apareció para brindar un gol y una asistencia. De esta manera, Argentina logró pasar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TE PUEDE INTERESAR:



Lionel Messi, líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina logró pasar de forma épica ante Egipto, con una gran actuación de su capitán Lionel Andrés Messi, quien sigue siendo una pieza fundamental para el conjunto albiceleste a los 39 años de edad. Luego de una primera etapa en donde se lo vio apagado tras fallar el penal, Messi para el segundo tiempo cambió el chip por completo y antes de que caiga el final del partido logró asistir a Cristian Romero para el gol del descuento. Minutos más tarde, el 10 albiceleste impactó una pelota que quedó picando en el área chica y marcó el empate en tiempo de descuento.

Con ese tanto, Messi pasó a liderar la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 8 goles en cinco partidos, superando a Kylian Mbappé y a Erling Haaland, quienes son sus máximos perseguidores, ambos aún en competencia. Tras este panorama, la lista de goleadores de la actual justa mundialista deberá esperar los cuartos de final para definirse, cuando Noruega enfrente a Francia y Argentina haga lo propio con el ganador del duelo entre Suiza y Colombia. Todo por pasar aún en este atrapante campeonato mundial que ya tiene prácticamente definidas las llaves de cuartos de final.