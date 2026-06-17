El delantero de RD Congo que vale MUCHO más que el propio Cristiano Ronaldo

Portugal inició su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo en el Grupo K. Como suele ocurrir, la atención se centró en Cristiano Ronaldo, quien disputa el último Mundial de su histórica carrera. Sin embargo, un dato llamó la atención antes del encuentro: uno de los futbolistas congoleños tiene un valor de mercado superior al del astro portugués.

Se trata de Yoane Wissa, delantero del Newcastle United y una de las principales cartas ofensivas del conjunto africano. A sus 29 años, el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha convertido en una pieza importante tanto en su club como en su selección.

¿Cuánto vale Yoane Wissa según Transfermarkt?

Yoane Wissa está valuado actualmente en 25 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. La cifra refleja el gran presente que vive el delantero congoleño en una de las ligas más competitivas del mundo.

El atacante llegó al Newcastle United en septiembre de 2025 y rápidamente logró consolidarse dentro del equipo inglés. Además, según el mismo sitio especializado, alcanzó un valor máximo de mercado de 42 millones de euros durante octubre de 2025, el más alto de toda su carrera profesional.

Wissa también se ha convertido en uno de los referentes de la selección de República Democrática del Congo, que volvió a disputar una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia.

Cristiano Ronaldo tiene un valor menor, pero una carrera incomparable

La diferencia económica sorprende porque Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, el valor de mercado no mide únicamente la calidad o el legado de un jugador, sino también factores como la edad, el potencial de crecimiento, la duración del contrato y las posibilidades de una futura transferencia.

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Actualmente, Cristiano Ronaldo está valuado en 10 millones de euros, también según Transfermarkt. A sus 41 años, el delantero portugués continúa compitiendo al máximo nivel y sigue siendo el líder de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante el mejor momento de su carrera, el exjugador de Real Madrid, Manchester United y Juventus alcanzó un valor de mercado de 120 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud de su impacto en el futbol mundial.

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