De denuncias a apuestas: Estos son los 3 escándalos graves en los que estuvo involucrado Dieter Villalpando

La carrera del hombre de 35 años hace tiempo se estancó en el circuito nacional y en las horas recientes un nuevo escándalo salió a relucir. Dieter Villalpando fue exhibido por un consejero de apuestas en redes sociales, donde se indica que el futbolista le buscó para formar parte de sus grupos cercanos donde se dan tips para meter cierto tipo de apuestas. Con esto, la carrera del ex Chivas entra en un momento crítico.

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¿Cuáles han sido los 3 escándalos más importantes en la carrera de Dieter Villalpando?

En estos momentos parece que las autoridades deportivas ya se encuentran en investigaciones, pues parece que Dieter Villalpando habría apostado en el pasado, situación que está prohibida a nivel internacional por la FIFA. Con esto, se esperan serias consecuencias para un hombre relacionado con las polémicas desde hace años.

Dieter Villalpando contra el Pollo Briseño

Cuando ambos coincidieron en el Club Deportivo Guadalajara, Dieter y Antonio Briseño protagonizaron una de las peleas más virales alrededor de una discusión acerca de que el Pollo era bastante malo. Allí el campeón mundial Sub-17 se defendió diciendo que aunque era malo, se entregaba en la cancha… no como Villalpando. Hoy incluso usan mucho ese clip para diferenciar la mentalidad y la carrera que ambos construyeron.

Dieter Villalpando era fiestero

En palabras propias del futbolista, fue indisciplinado en diferentes clubes donde militó. Salía de noche en días donde no tenían esa libertad y era respondón con los estrategas. Eso lo dejó fuera de proyectos importantes como Tigres (el Tuca lo borró) o el propio Club Deportivo Guadalajara. Se sabe que allí también gozaba de las veladas largas… espacio donde llegó uno de los asuntos más graves que vivió.

Dieter Villalpando fue acusado de agresión sexual

Dicha situación se presentó en una fiesta clandestina a la que fueron algunos elementos del Guadalajara. Aunque el club sacó a todos esos jugadores de la institución, Dieter Villalpando fue acusado de violar a una mujer en dicha fiesta. Aunque se le vinculó a proceso, fue absuelto a finales de 2025, aunque se indicó que no se ha acabado totalmente ese asunto legal.