¡No se lo quieren perder! Los deportistas FAMOSOS presentes en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX con sede en San Francisco atrae a gente de todo el mundo. Entre los aficionados presentes en el Levi's Stadium, muchos famosos se dan cita en el partido que define al campeón de la NFL en la Temporada 2025/26.

En los palcos del evento aparecen exdeportistas como Peyton Manning y Richard Sherman, exjugadores de futbol americano. De igual forma, Roger Federer no se quiso perder el Super Bowl 2026. El ganador de 20 Gran Slams se encuentra en Santa Clara para ver el juego entre Seattle Seahawks y New England Patriots; así como Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 que corre para la escudería de Ferrari.

Y es que además del partido que va a definir al campeón de la NFL, otro gran atractivo es el show de medio tiempo que va a protagonizar Bad Bunny. El artista de Puerto Rico ha generado granes expectativas como latinoamericano en un espectáculo tan grande.

Otros famosos en el Super Bowl LX

Entre otras celebridades en el Levi's Stadium aparecen artistas como Justin Bieber y su esposa Hailey, Travis Scott, Jay Z, Jon Bon Jovi, así como actores de la talla de Adam Sandler, Robert Irwin, Olivia Dunne, Carmelo Anthony, Sofia Vergara y Eiza González.