¿Cuándo debutaría Obed Vargas con el Atlético de Madrid?

Obed Vargas espera tener un futuro prometedor en Europa. El jugador mexicano podría debutar con el Atlético de Madrid en los próximos días.

Los siguientes duelos de los colchoneros serán ante el Betis, Mallorca y Rayo Vallecano, todos en el mes de febrero, por lo que ante uno de estos rivales podríamos ver a Obed sumando sus primeros minutos bajo las órdenes de Diego Simeone.

"La mentalidad de mis papás de sobresalir en un país diferente, de poder sobrellevar muchos obstáculos, de poder salir adelante en un lugar donde nadie se imagina que hay mexicanos o gente hispana, esa mentalidad es la que me ha llevado a donde estoy hoy. Yo veo a mis papás y digo: si ellos se la podían rifar en Alaska, en un lugar complicado, criar a cuatro hijos y ahora tenernos a mis hermanos en universidades. Esa cultura de ser chingones", dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

De México al Mundo

Obed Vargas se consolida como una de las mayores promesas del fútbol mexicano, ya demostró su coraje liderando al Seattle Sounders al título, dejando en el camino al Inter de Miami de Messi, y su salto a Europa lo reafirma.

"Estoy listo para eso, y disfrutar ese momento, esos partidos. Lo más importante para mí es estar en un equipo que crea en mí. Dentro de mí sabía que México iba a ser la selección con la que yo iba a jugar. Estoy muy agradecido; pasé tiempo con Estados Unidos por términos de oportunidad de crecer", expresó Vargas.

De México por gusto

Aunque haya nacido entre la nieve, será un mundial en sus dos países, los que lo formaron y lo definen: Estados Unidos y México. Obed sueña con cantar el himno nacional el 11 de junio en el Estadio Azteca, iniciando una nueva historia en la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Alaska en portar la camiseta de México. A sus 20 años, quiere inspirar a una nueva generación dentro de la selección nacional.

