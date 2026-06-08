ÚLTIMA HORA: El desafío de la estrella de Argelia contra Argentina que enciende el partido

Mientras que en Argentina hay preocupación por la baja de última hora, también se habla mucho puertas adentro de la concentración del equipo de Lionel Scaloni acerca de lo que ocurre con los rivales. Argelia es su primer rival y, según la opinión pública de los argentinos, también el rival más complejo. Una estrella del conjunto africano lanzó un duro desafío.

Así como Scaloni lanzó un mensaje preocupante sobre el futuro del seleccionado campeón en Qatar 2022, desde Argelia entienden que le ganarán a la selección de Argentina en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según lo que dijo Ibrahim Maza, jugador del conjunto africano, le ganarán “a Messi, si Dios quiere” aunque “ellos provocan mucho”.

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Las picantes declaraciones del jugador de Argelia contra Argentina

Tras ganarle 1-0 a Países Bajos en el pasado duelo de preparación para la justa internacional, el que tomó los micrófonos fue Ibrahim Maza, mediocentro ofensivo de 20 años. El jugador del Bayer Leverkusen de la Bundesliga sostuvo: “Le Ganaremos a Messi, si Dios quiere”.

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Además, calentó la previa al encuentro en Kansas. “Si Dios quiere jugaremos un buen Mundial. El primer partido contra Argentina es muy importante. Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás”, afirmó.

May 17, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) reacts against the Portland Timbers during the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images|Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El capitán de Argelia le bajó la espuma al cruce con Argentina

El capitán Aissa Mandi habló antes del partido en el estadio en el que Argelia jugará su último amistoso frente a Bolivia. “Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones”, agregó.

¿Qué partidos tiene Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Martes, 16 de junio 2026 – Partido 1 – Argentina vs. Argelia – Estadio Kansas City — Grupo J

Lunes, 22 de junio 2026 – Partido 2 – Jordania vs. Argelia – Estadio San Francisco — Grupo J

Sábado, 27 de junio 2026 – Partido 3 – Argelia vs. Austria – Estadio Kansas City — Grupo J

¿Qué partidos tiene Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Martes, 16 de junio 2026 – Partido 1 – Argentina vs. Argelia – Estadio Kansas City — Grupo J

Lunes, 22 de junio 2026 – Partido 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas — Grupo J

Sábado, 27 de junio 2026 – Partido 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Dallas — Grupo J