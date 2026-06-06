Argentina sufre baja de última hora en su zaga a cinco días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni experimentó un contratiempo grave en la estructura de su línea defensiva central durante las últimas sesiones de entrenamiento. El defensor central, actualmente en el Olympique de Marsella, Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

El cuerpo médico del conjunto albiceleste confirmó la baja obligada de Balerdi, quien iba a disputar por primera vez una justa mundialista. La lesión se produjo durante los ejercicios de intensidad previos al amistoso internacional que jugará Argentina hoy frente a Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas. Ahora, Scaloni deberá convocar de urgencia a un elemento de la lista de reserva que contempla la FIFA para los torneos de tal envergadura.

TE PUEDE INTERESAR:



Danza de nombres en Argentina para reemplazar a Balerdi de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El reglamento de la FIFA faculta a las federaciones inscritas a realizar modificaciones de emergencia en sus nóminas definitivas por cuestiones de fuerza mayor y la baja de Leonardo Balerdi representa un golpe severo para las aspiraciones de rotación en el aparato defensivo del cuadro albiceleste.

El zaguero central se perfilaba como una de las principales opciones de cambio para asegurar la solvencia del bloque bajo en la fase de grupos, sin embargo ahora comienzan a sonar varios nombres para reemplazar a Balerdi en la nómina definitiva de cara a la justa veraniega. Marcos Senesi, actualmente en el Bournemouth es quien correría con ventaja, luego aparecen Lucas Martínez Quarta (River Plate), Zaid Romero (Getafe), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) y Germán Pezzella (River Plate).

Lionel Scaloni con la selección de Argentina|Agustin Marcarian/REUTERS

Las próximas horas serán determinantes para que el plantel asimile la noticia y mantenga la concentración enfocada en el partido del debut oficial del certamen el próximo 16 de junio ante Argelia en Kansas. Lionel Scaloni deberá rápidamente dar vuelta la página, confirmar el reemplazante de Balerdi y continuar con la preparación de la Selección Argentina rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.