México escala posiciones en el Ranking FIFA previo al debut contra Sudáfrica: así está la lista

La Federación Internacional de Fútbol Asociación actualizó el ranking de selecciones nacionales luego de los amistosos internacionales y México escaló posiciones y llegará a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica, ubicado en el puesto número 14. El reporte de la FIFA muestra modificaciones importantes en los puntajes acumulados por los representativos de la zona de la CONCACAF.

El conjunto mexicano logró mejorar su ubicación en el listado internacional gracias a los resultados positivos obtenidos en sus últimos compromisos frente Australia y la posterior goleada contra Serbia. Este ascenso en la tabla general le brinda un respaldo anímico al plantel dirigido por Javier Aguirre a pocos días de encarar el partido inaugural de la justa mundialista.

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Así quedó el último ranking FIFA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La parte alta de la clasificación mundial continúa liderada por las potencias de Sudamérica y de la UEFA tras el cierre de las eliminatorias. Las escuadras de Argentina, España y Francia conservan los primeros lugares del puntaje acumulado debido a sus títulos recientes y constancia en los amistosos internacionales. Luego, el top 10 lo completan Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El avance de México en el listado oficial lo deja como el seleccionado de CONCACAF mejor ubicado en el ranking FIFA, ya que Estados Unidos quedó dos lugares por debajo del combinado nacional. De esta manera, los dirigidos por Javier Aguirre, generan optimismo en la afición previo al debut oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscarán respaldar estos números, con una victoria en el verde césped.

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