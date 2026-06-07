Lionel Scaloni activa las alarmas en la Selección Argentina y analiza cambios de urgencia en su lista

Con la frialdad que lo caracteriza, Lionel Scaloni encendió las alarmas en la Selección Argentina. Después de la victoria (2-0) ante Honduras en un nuevo juego de preparación, el estratega se sentó en la sala de conferencia de prensa y reconoció que evalúa realizar cambios de urgencia en la en la nómina definitiva. Los problemas físicos, al parecer, lo mantienen preocupado.

La reciente baja confirmada de Leonardo Balerdi no pasó desapercibida en los planes del cuerpo técnico sudamericano, que ahora se ve obligado a recalcular la estrategia de citaciones. "La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos situaciones con otros compañeros", admitió el DT de la Albiceleste ante los micrófonos, visiblemente condicionado por el panorama médico actual de sus dirigidos en la concentración.

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En esa misma línea, el nacido en Pujato reconoció que los imponderables de salud exceden a la última línea del equipo. "Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores. Capaz esa decisión de sumar a alguien no pasa solo por un marcador central", disparó con total honestidad, sembrando un manto de incertidumbre sobre el verdadero estado de algunas figuras clave. Y amplió: "Si nos apresuramos puede ser una decisión errada. No vamos a tomar una postura definitiva hasta el partido del martes y ver cómo están los demás chicos".

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El panorama de las figuras: alivio y cautela

Para llevar algo de tranquilidad a los hinchas, el seleccionador argentino se tomó un momento para aclarar el panorama de dos de las joyas del recambio generacional. El entrenador confirmó que el talentoso volante Nico Paz ya se encuentra completamente disponible para trabajar a la par del grupo tras superar sus molestias, un alivio indispensable para la rotación del mediocampo.

Asimismo, al ser consultado por la situación de Julián Álvarez, el director técnico fue tajante y trajo alivio de cara a los próximos compromisos. "Con Julián hay total tranquilidad, ellos no van a tener problemas para llegar en óptimas condiciones", remarcó, descartando cualquier tipo de dolencia física de gravedad en el delantero del seleccionado.

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