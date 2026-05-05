El equipo que todos querían en México descendió a Segunda División y lo llora una leyenda

Hellas Verona no pudo mantener la categoría en la Serie A de Italia y se confirmó lo peor: jugarán en la Serie B la próxima temporada. El conjunto italiano selló una temporada para el olvido y, debido a la victoria de Lecce sobre Pisa en la Jornada 35, se quedó sin posibilidades matemáticas de permanecer en Primera División. Una noticia triste para uno de los equipos más queridos en Europa por los mexicanos.

Resulta que Hellas Verona fue el equipo donde alguna vez jugó el histórico defensor central mexicano Rafael Márquez. Los Gialloblù fueron la última institución donde el ‘Kaiser’ jugó como profesional en Europa, habiendo formado parte de su plantilla durante la temporada 2014-15 donde disputo 39 partidos y se ganó un lugar en el corazón de los aficionados mastini.

Cabe resaltar que Hellas Verona logró mantenerse en la Primera División del futbol italiano por seis temporadas consecutivas tras su retorno a la Serie A para la campaña 2019-20. Ahora regresarán a la Serie B luego de haber cosechado apenas 20 puntos en 35 jornadas disputadas a pesar de que aún restan tres fechas para que el torneo llegue a su fin.

TE PUEDE INTERESAR:



Los Gialloblù se sumarán al Pisa, otro de los equipos que ya han perdido la categoría en el futbol italiano y que había ascendido la temporada anterior. Cremonese es el conjunto restante que se encuentra en zona de descenso en la Serie A, pero aún tiene posibilidades de salvarse a pesar de su reciente derrota contra Lazio en condición de local.

Rafa Márquez dejó su huella en Verona

La leyenda de la Selección Mexicana fue el único futbolista nacional en jugar para Hellas Verona en toda su historia. Márquez ya había regresado a la Liga BBVA MX, pero gracias a una buena temporada con el Club León, retornó al futbol europeo en 2014 para defender los colores del equipo gialloblù.

El michoacano formó parte del conjunto italiano por un torneo y medio, habiendo disputado 39 partidos entre la Liga y la Copa de Italia para un total de 3,337 minutos en los que no pudo convertir, pero sí logró dar dos asistencias.