Se descompuso la máquina: Pumas se queda varado tras dejar ir la victoria ante Chivas (VIDEO)

Un sabor amargo para Pumas de la UNAM dejó el cierre de la Jornada 13 del Clausura 2026, tanto dentro como fuera de la cancha. Tras un dramático empate 2-2 en el Estadio Akron, gracias un penalti de último momento y donde los felinos desperdiciaron una ventaja de dos goles, el autobús que transportaba al equipo sufrió una falla mecánica que dejó al plantel varado en la carretera durante la madrugada de este lunes.

¿Qué pasó con el autobús de Pumas?

El incidente ocurrió en el periférico de Guadalajara. El vehículo oficial presentó una avería técnica que obligó a los jugadores y al cuerpo técnico a esperar en el acotamiento de la autopista por más de una hora hasta la llegada de una unidad de apoyo. Este contratiempo logístico prolongó el agotamiento de un equipo que ya venía golpeado anímicamente por el desenlace del encuentro.

Pumas saltó al campo con una propuesta agresiva que rápidamente rindió frutos. La escuadra universitaria se puso al frente gracias a una definición certera de Uriel Antuna, quien aplicó la "ley del ex" ante la grada tapatía. Poco después, la fortuna sonrió de nuevo a los capitalinos cuando un centro peligroso terminó en un autogol de José Castillo, poniendo un sólido 2-0 en el marcador que parecía sentenciar el destino del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, la figura de Armando "La Hormiga" González emergió para arruinar los planes auriazules. Con un doblete lleno de oportunismo y potencia, el joven delantero rojiblanco lideró la remontada del Guadalajara, logrando el 2-2 definitivo que rescató un punto para los locales y dejó a Pumas con una sensación de derrota pese al empate.

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El retraso en el regreso a la capital mexicana trastoca los planes de recuperación de los dirigidos por el cuerpo técnico universitario. Con el cierre de torneo a la vuelta de la esquina y la pelea por la clasificación directa en un punto crítico, perder horas de descanso debido a fallas en el transporte es un lujo que Pumas no se puede permitir.

¿Cuál es el próximo encuentro de los Pumas en el Clausura 2026?

El conjunto dirigido por Efraín Juárez se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 24 unidades, su próximo encuentro de los universitarios será ante Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario este próximo domingo 12 de abril. Una victoria ante el conjunto de Sinaloa junto con una combinación de resultados podría acabar al termino de la Jornada 14 en la segunda posición en la tabla.