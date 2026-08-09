Desde Penta hasta Psycho Clown: la lista de luchadores que podrían enfrentar a Roman Reigns por el campeonato de peso pesado de WWE

OFICIALMENTE la Ciudad de México tendrá lucha de Roman Reigns en la que pondrá en juego su campeonato de peso pesado de WWE ante un luchador mexicano; la lista es de ocho figuras que competirán en un torneo para obtener un retador que busque hacerse del máximo cinturón que tiene la marca de la W.

Será el 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México cuando suceda la contienda por la correa de Reigns, pero antes los ocho contendientes intentarán alcanzar esa enorme oportunidad que pidió Rey Mysterio como gerente general de Lucha Libre AAA y avalada en RAW y por Reigns.

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Esta es la lista de luchadores que se enfrentarán en el torneo para medirse ante Roman Reigns

RAW 10 de agosto: Penta vs Laredo Kid

AAA 15 de agosto: Psycho Clown vs La Parka

RAW 17 de agosto: Dragon Lee vs Hijo de Dr Wagner Jr

RAW 17 de agosto: Rey Fénix vs El Fiscal

Las primeras eliminatorias muestran las contiendas de las cuales sobrevirán cuatro luchadores que se podrían enfrentar más tarde en una etapa de Semifinales o Final, o bien WWE y AAA también podrían usar un formato de Fatal Four-Way para que en una sola lucha se conozca al vencedor y rival del Jefe Tribal.

La enorme agenda de WWE y AAA en el mes de septiembre que incluye SMACK DOWN, TRIPLEMANÍA 34 y RAW

Con la compra el año pasado de WWE por la AAA, la sinergia ha crecido como nunca y ahora llegan al punto más alto apostando por 4 noches históricas en la que se incluye dos entregas de Triplemanía.

viernes 11 de septiembre | SMACK DOWN | Arena Ciudad de México

sábado 12 de septiembre | Triplemanía 34 | MGM GRAND ARENA

domingo 13 de septiembre | Triplemanía 34 | Arena Ciudad de México

lunes 14 de septiembre | RAW | Arena Ciudad de México