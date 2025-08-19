La desventaja que tendrán cuatro equipos para la Jornada 6 de la Liga BBVA MX 

La Jornada 6 de la Liga BBVA MX se avecina con un matiz particular para cuatro clubes que han representado con orgullo al futbol mexicano en la Leagues Cup 2025. Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca lograron avanzar a los cuartos de final del torneo binacional, pero ese logro podría convertirse en una desventaja cuando regresen a la competencia local.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

El calendario no perdona. Los partidos de cuartos de final de la Leagues Cup se disputarán este miércoles 20 de agosto, apenas unos días antes de que se juegue la sexta fecha del torneo mexicano. Esto significa que los cuatro equipos llegarán con menor tiempo de recuperación, menos sesiones de entrenamiento y, en muchos casos, con plantillas mermadas por el desgaste físico y emocional que implica enfrentar a rivales de la MLS en duelos de alta intensidad.

¿Cuáles son los rivales de Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca en la Jornada 6?

Toluca, por ejemplo, viene de una remontada vibrante ante New York City FC, en la que Paulinho se consolidó como uno de los goleadores del certamen. Sin embargo, ahora deberá visitar a Cruz Azul en el Estadio Ciudad Universitaria, en un duelo de alta exigencia ante un equipo que ha tenido más tiempo para preparar el encuentro. Tigres, por su parte, viajará a Mazatlán, donde el calor y la humedad podrían ser factores adicionales en contra del equipo regiomontano.

Puebla enfrentará a Pumas en Ciudad Universitaria, un rival que ha mostrado solidez en casa y que buscará aprovechar el desgaste del conjunto de la Franja. Finalmente, Pachuca tendrá una complicada visita al Nou Camp para medirse ante León, en un duelo que promete intensidad y ritmo elevado.

TE PUEDE INTERESAR:



A esto se suma el factor logístico. Los viajes a Estados Unidos, los cambios de clima y los traslados entre ciudades son elementos que afectan el rendimiento de cualquier equipo. Aunque los clubes cuentan con cuerpos técnicos y médicos de primer nivel, el tiempo simplemente no alcanza para una recuperación óptima.

En contraste, el resto de los equipos de la Liga MX que ya fueron eliminados de la Leagues Cup —como América, Chivas, Cruz Azul y Monterrey— tendrán una semana completa para preparar sus compromisos de la Jornada 6, lo que podría traducirse en una ventaja competitiva.

La pregunta que queda en el aire es: ¿podrán Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca mantener el ritmo en la Liga MX sin pagar el precio de su éxito internacional? La respuesta se verá en la cancha, pero lo cierto es que el calendario y el desgaste físico ya juegan en su contra.

