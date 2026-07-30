El detalle del calendario que explica la derrota de la Liga BBVA MX ante la MLS en el Juego de las Estrellas

El Juego de las Estrellas 2026 volvió a tener a la Major League Soccer como la liga ganadora. El equipo de la Liga BBVA MX no pudo superar al combinado de la competición estadounidense y fue derrotado por 4-3 con el surcoreano Heung-min Son como la máxima figura del encuentro.

El historial entre ambos torneos en el All-Star Game se convirtió cada vez más disparejo. Pues en cinco ediciones, el futbol mexicano solo pudo imponerse en una de ellas, mientras que la MLS consiguió coronarse en el resto. Sin embargo, esta derrota de la Liga BBVA MX tiene una justificación clara: el calendario.

El calendario influyó en la derrota de la Liga BBVA MX sobre la MLS

Antonio Mohamed, quien fue el encargado de dirigir a los seleccionados de la Liga BBVA MX, remarcó que la saturación del calendario fue uno de los principales motivos por los cuales los jugadores del balompié nacional no llegaron a las mejores condiciones para enfrentar a las estrellas de la MLS.

Resulta que la acumulación de torneos como el Mundial, la Copa América, la Leagues Cup y la propia liga dejaron a varios futbolistas con poco margen de descanso y sin la preparación adecuada para poder llegar en óptimas condiciones al Juego de las Estrellas.

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Esto también se vio reflejado en la convocatoria final, donde un gran número de jugadores de la Liga BBVA MX se bajaron a último momento por fatiga acumulada, como es el caso de Armando González, Keylor Navas, Gilberto Mora, entre otros.

Algunos de ellos apenas comenzaron con la pretemporada, mientras que otros venían de disputar competencias internacionales como es el caso del Mundial 2026. El equipo tuvo escasos días para entrenar juntos, por lo que no pudieron crear química entre los jugadores.

Otros factores que afectaron al equipo de la Liga BBVA MX

La liga mexicana tuvo un factor que fue determinante en el resultado final del cotejo: contó con un plantel incompleto. Debido a bajas por lesiones y la negativa de clubes para prestar a sus futbolistas, la Liga BBVA MX disputó el Juego de Estrellas con un equipo “alternativo”.

La Liga BBVA MX registró once ausencias en total respecto a la convocatoria original. Por su parte, Chivas solamente prestó a dos jugadores, siendo uno de los equipos del futbol mexicano con más seleccionados en el equipo nacional. Finalmente, la improvisación en posiciones y la falta de recambios afectaron la solidez del equipo.