Juego de las Estrellas: cómo quedó el historial de la Liga BBVA MX tras el triunfo de la MLS

La Major League Soccer (MLS) volvió a reafirmar su dominio sobre la Liga BBVA MX y se quedó con el Juego de las Estrellas 2026. También conocido como All-Star Game, las figuras destacadas de la MLS lograron sobreponerse sobre los mejores jugadores del futbol mexicano con un resultado final de 4-3, siendo el coreano Heung-min Son el MVP del encuentro.

Cómo quedó el historial entre la Liga BBVA MX y la MLS

La MLS domina el historial con cuatro victorias en cinco enfrentamientos. Por su parte, la Liga BBVA MX solamente pudo imponerse en una edición.

El primer encuentro se disputó en 2021 y finalizó empatado 1-1 durante el tiempo regular. La definición se trasladó a los penales, donde el combinado estadounidense ganó por 3-2.

La MLS reafirmó su dominio sobre la Liga MX al ganar el All-Star Game 2026 con doblete de Heung-Min Son, acompañado de goles de Philip Zinckernagel y Evander

|Crédito: @MLS

La MLS volvió a festejar un año después al conseguir una victoria por 2-1. Carlos Vela y Raúl Ruidíaz marcaron los goles del conjunto norteamericano, mientras que Kevin Álvarez descontó para las estrellas de la Liga BBVA MX.

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Todos los resultados del Juego de las Estrellas

Estos son los cinco antecedentes entre los representativos de ambas competiciones:



2021: MLS 1-1 Liga MX — triunfo de la MLS por 3-2 en penales.

2022: MLS 2-1 Liga MX.

2024: MLS 1-4 Liga MX.

2025: MLS 3-1 Liga MX.

2026: MLS 4-3 Liga MX.

El balance general presenta cuatro triunfos para la MLS y uno para la Liga BBVA MX. Si se consideran únicamente los resultados obtenidos durante los 90 minutos, los números muestran tres victorias estadounidenses, una mexicana y un empate.

La diferencia es menor en el apartado goleador. La MLS acumula 11 anotaciones, mientras que el representativo mexicano convirtió 10. Es decir, existe una distancia de apenas un gol pese a la ventaja estadounidense en cantidad de partidos ganados.

La única victoria de la Liga BBVA MX ante la MLS

El único triunfo mexicano ocurrió en la edición 2024. Las estrellas de la Liga BBVA MX se impusieron por 4-1 en el Lower.com Field de Columbus, Ohio.

Germán Berterame, Oussama Idrissi, Juan Brunetta y Maximiliano Meza marcaron los goles del combinado mexicano. Cucho Hernández anotó el único tanto de la MLS.

Aquel resultado había terminado con una racha de dos derrotas consecutivas para la Liga BBVA MX y parecía equilibrar la rivalidad. Sin embargo, la MLS respondió con victorias en 2025 y 2026 para recuperar el control del historial.