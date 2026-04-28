El detalle que confirmaría que Germán Berterame NO va a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se sabe que no están todos y que hay grandes ausencias en la lista de convocados presentada por Javier Aguirre para la Selección Nacional de México, conformada únicamente por futbolistas que militan en la Liga BBVA MX. No obstante, ya se están sacando algunas conclusiones y todo apunta a que Germán Berterame se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero con pasado en los Rayados de Monterrey y con presente en el Inter Miami podría quedar oficialmente afuera del Mundial —como Charly Rodríguez— debido a que el cupo de delanteros ya estaría completamente cubierto. Al menos eso parece tras la lista presentada por el “Vasco” Aguirre.

Germán Berterame podría debutar en estas fechas con Inter Miami|MexSport

Los delanteros que le quitarían el puesto a Germán Berterame en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La posible ausencia de Germán en la Copa del Mundo con el combinado azteca responde directamente a la presencia en la lista de convocados de Armando la “Hormiga” González y de Guillermo “Memote” Martínez. A ellos dos se le sumaría Raúl Jiménez. Es decir que el último puesto quedaría en disputa entre Santi Gimenez y el propio Berterame.

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Ante esta situación todos los caminos apuntan a que el elegido por Javier Aguirre sea el futbolista del AC Milan. Pues está jugando en una de las cinco grandes ligas de Europa, mientras que el ex Monterrey no ha logrado destacar en la MLS, en el equipo de Lionel Messi.

Crédito: Mexsport

De todos modos ninguno de los dos está atravesando su mejor presente. No obstante, Berterame sería el descartado por el DT pensando en la convocatoria de cara a la competencia que comienza el 11 de junio en el Estadio CDMX (antes Azteca). El ex Cruz Azul le ganaría el duelo al ex Rayados.

Así le ha ido a Germán Berterame en la Selección Nacional de México

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Germán Berterame en la Selección Mexicana han sido los siguientes: