Detalles de la pelea América vs Tigres que NO se vieron en la televisión: el polémico video

Ganó, gustó y goleó. En condición de visitante, Tigres de la UANL venció 4-1 al Club América con golazos y hundió a las Águilas en una profunda crisis por la goleada inesperada en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 8 del Clausura 2026. Pero muchos fanáticos no esperaban algo aún peor: las peleas que no se vieron durante la transmisión en televisión.

Mientras que América quiere fichar a un jugador histórico del Brasileirao, lo cierto es que la crisis actual parece crecer, pues en el partido ante La U en condición de local apareció un polémico video de una pelea en el banco de suplentes de ambos equipos. En un momento acalorado del encuentro hubo una fuerte discusión entre ambas plantillas y el árbitro intercedió.

América cayó por 4-1 ante Tigres en el Clausura 2026|Crédito: Liga BBVA MX / X

Resulta que con el clima caldeado y el equipo local en desventaja, los ánimos no eran los mejores en los bancos de suplentes. Es evidente que los de André Jardine buscaban respuestas para dar vuelta el resultado y el pésimo desempeño, mientras que en el banquillo de suplentes se producían fuertes discusiones, que terminaron teniendo consecuencias disciplinarias.

La pelea entre Club América y Tigres de la UANL terminó con sancionados

El árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrina decidió ponerle fin a los conflictos que se estaban dando en el partido entre las Águilas y los felinos de una forma muy sencilla: terminó expulsando a un integrante del cuerpo técnico de Tigres y también al preparador físico de América, Marcos de Seixas. Así pudo ponerle fin a ese problema y se siguió jugando el partido.

Expulsión para un integrante del cuerpo técnico de Tigres y también para el preparador físico de América, Marcos de Seixas.@futpicante pic.twitter.com/SPzy2Z9eyQ — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 1, 2026

La polémica se dio porque razones que no terminan de entenderse, pero se puede atribuir a la frustración que había en el banquillo del América, puesto que vienen muy mal en este 2026 y ahora su crisis parece crecer debido a esta goleada en contra.

Con este resultado, América tiene 11 unidades y se ubica en el puesto número 8; mientras que Tigres alcanzó los 13 puntos y se encuentra 6º en el Clausura 2026. Hay que ver si los de Coapa pueden recuperarse en el corto plazo. Por lo pronto, no tendrán a su preparador físico en el banquillo para los próximos duelos.