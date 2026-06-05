Chivas suma dos refuerzos que no esperaba para afrontar el Apertura 2026

Chivas no pudo alcanzar la Final del Clausura 2026, pero dejó buenas sensaciones bajo las órdenes de Gabriel Milito. Por esta razón, el Guadalajara aprovechará el receso veraniego para reforzar sectores concretos del terreno de juego. Sin embargo, la directiva se movió para mejorar, en primer lugar, su Filial con el objetivo de seguir aumentando el nivel de sus fuerzas básicas.

El Rebaño cuenta con una de las canteras más destacadas del país y buscará ser lo más competitivo posible en divisiones inferiores. Aprovechando la salida de Mazatlán de la Liga BBVA MX para dejar su lugar a Atlante, el cuadro rojiblanco amarró a dos juveniles de los Cañoneros para afrontar el Apertura 2026 en categorías juveniles.

Los dos refuerzos que abrochó Chivas para el Apertura 2026

Según información compartida por el periodista Yeudiel Pacheco, Anwar Ben Rhouma de 21 años y Abad Moreno de 19 años se sumarán a Chivas en los próximos días. Aún no está del todo claro qué equipo de la estructura rojiblanca reforzará cada uno, aunque diversos reportes apuntan a que el delantero mexicoamericano Ben Rhouma se sumará a las filas del Tapatío con posibilidad inmediata de subir al primer equipo.

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Quién es Anwar Ben Rhouma, uno de los refuerzos de Chivas

Anwar Ben Rhouma juega como centro delantero y nació en Las Vegas. Ya tuvo su debut en Primera División con Mazatlán y, además de tener la doble nacionalidad, también cuenta con ascendencia tunecina por parte de su padre. Su formación la realizó en Estados Unidos en RSL Academy y LV Lights. Llegó a México con 18 años y brilló en las categorías Sub-19 y Sub-21.

Su debut con el primer equipo de los Cañoneros se dio en julio de 2025 en la Jornada 1 del Apertura de ese mismo año contra Cruz Azul. Durante el presente Clausura 2026, ingresó en otros dos juegos, contra Atlas y Santos, sumando un total de tres partidos jugados en la Liga BBVA MX.

Quién es Leonel Abad Moreno, refuerzo de Chivas para el Apertura 2026

El joven futbolista de 19 años llega al cuadro rojiblanco para reforzar un sitio que no cuenta con demasiado recambio en estos momentos: el lateral izquierdo. Disputó el último Clausura 2026 con la Sub-19, donde incluso fue capitán, aunque también tiene experiencia con la Sub-21. A diferencia de Ben Rhouma, Moreno difícilmente juegue en el primer equipo durante la próxima campaña.