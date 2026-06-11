El equipo de los mediocampistas: Chivas arma un equipazo para el Apertura 2026

Chivas se está preparando para ser uno de los principales candidatos al título del Apertura 2026. Luego de un semestre sin títulos, puertas adentro creen que la segunda parte del año podría ser importante para volver a pelear por la Liga BBVA MX. Y es que el Guadalajara ha sido el equipo mexicano que más se ha movido en el mercado de fichajes, concretando la llegada de dos de los jugadores más destacados del balompié nacional.

Kevin Castañeda fue anunciado como nuevo refuerzo del cuadro rojiblanco, mientras que Jordan Carrillo también está próximo a tener su anuncio oficial. Alejandro Irarragorri, directivo de Santos Laguna, reveló que han llegado a un acuerdo con Chivas para concretar la salida del exjugador de Pumas UNAM. De esta manera, Gabriel Milito tendrá un mediocampo de miedo en el Apertura 2026.

Chivas|Crédito: @Chivas / X

El gran mediocampo que tendrá Chivas en 2026

Con la llegada de estos dos futbolistas, Chivas consolidará uno de los mejores mediocampos de la Liga BBVA MX. Cabe recordar que Milito ya cuenta con jugadores de gran calibre en dicho sector como lo son Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Luis Romo. A ellos se le sumarán tanto Castañeda como Carrillo, futbolistas que han sido de lo mejor durante el transcurso del Clausura 2026.

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El primero de ellos fue el máximo goleador de Tijuana con siete anotaciones, rendimiento que le permitió ingresar a la prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana para formar parte del proceso mundialista. El segundo fue el MVP de la Liguilla del Clausura 2026, sumando contribuciones directas de gol tanto en Cuartos de Final como en Semifinales. La intención de Chivas es clara: ser el principal favorito al título.

La fecha en la que Castañeda y Carrillo se reportarían en Chivas

Diversos reportes indican que tanto Kevin Castañeda como Jordan Carrillo se sumarán a los entrenamientos en el Verde Valle el próximo 15 de junio. Ese mismo día estará dedicado, principalmente, a las pruebas médicas y físicas que realizará la totalidad de la plantilla previo a iniciar con los trabajos en cancha.

Cabe destacar que no se descarta que ambos refuerzos aparezcan días antes a la fecha mencionada. Y es que adelantar estudios y evaluaciones físicas podrían permitir que tanto Castañeda como Carrillo inicien los entrenamientos grupales a la par de sus nuevos compañeros desde el primer día de trabajo.