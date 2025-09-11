Un día jugó como experto en México, levantó el trofeo mayor y dijo: “El Mundial fue hasta fácil...”

México se está alistando para el Mundial 2026 y viene de empatar ante Corea del Sur en el cierre de esta fecha FIFA de septiembre. Lo cierto es que la Copa del Mundo está cada vez más cerca y jugadores retirados tienen el sueño de volver a jugar profesionalmente para representar a su país . Sin embargo, un exjugador que supo ser campeón del mundo en México aseguró que el torneo fue fácil y no resultó ser un desafío.

Se trata de Jorge Valdano, exdelantero de la selección de Argentina que levantó el título en el Mundial de México 1986. En un diálogo con el medio Marca de España, el ex Real Madrid aseguró que no hubo una gran dificultad de por medio a la hora de obtener la Copa del Mundo. "No tiramos un solo penal, no jugamos una sola prórroga…", comenzó Valdano con su relato.

Getty Images Jorge Valdano reveló que el Mundial 1986 fue fácil para Argentina

Luego, Valdano afirmó que ese equipo argentino era muy experto, con gente madura, sumada a la jerarquía de Diego Maradona, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. “Pero el hecho de que hubiera tantos jugadores maduros facilitó la convivencia con el genio. Sabíamos cómo poner en valor esa figura absolutamente diferencial que era Maradona”, sentenció el exdelantero argentino.

El camino de Argentina en el Mundial de México 1986

Argentina formó parte del grupo A junto a Bulgaria, Corea del Sur e Italia. El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo debutó en la Copa del Mundo ante los coreanos con una victoria por 3-1, donde el propio Valdano se despachó con un doblete. En la siguiente jornada, Argentina empató 1-1 contra Italia y finalizó como primera de su grupo tras vencer por 2-0 a Bulgaria en la última fecha.

En octavos de final, la ‘Albiceleste’ se enfrentó a Uruguay y logró avanzar gracias al único tanto de Pedro Pasculli. Ya en cuartos de final, se dio uno de los partidos con más historia de la Copa del Mundo: Argentina vs. Inglaterra. Allí, Maradona se lució con un doblete, uno de ellos, la recordada ‘Mano de Dios’. Los argentinos vencieron por 2-1 a los ingleses con un espectacular ‘Pelusa’ y avanzaron a las semifinales.

En dicha instancia, Argentina venció por 2-0 a Bélgica sin despeinarse, nuevamente con dos goles del ‘10’ argentino. La final sería contra Alemania Federal, un partido que Argentina tenía controlado hasta el minuto 74 con una ventaja de 2 goles. Sin embargo, en una ráfaga, los europeos empatarían al minuto 81. De todas formas, Jorge Burruchaga anotó el 3-2 definitivo en el minuto 84 para darle el trofeo a Argentina.