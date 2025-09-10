ATENCIÓN: estas son las 3 fases de venta de boletos del Mundial 2026... ten en cuenta todos los detalles

Restan menos de 300 días para el Mundial 2026. Si somos exactos, falta 274 días para que arranque la justa veraniega en México, Estados Unidos y Canadá. Pero lo más importante y lo que se preguntan los aficionados es cuándo inicia la fase de venta para comprar los boletos. La fase de venta se divide en tres etapas, la primera abrió este 10 de septiembre con el sorteo especial de Visa y la FIFA. Hasta el 19 de septiembre, los poseedores de una tarjeta Visa pueden registrar su interés en FIFA.com/tickets. Debes de entrar a un sorteo y si eres uno de los elegidos se te avisará el día y horario que tienes para comprar los boletos.

La preventa permite a los aficionados registrarse sin costo alguno. Los seleccionados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre. La segunda fase para adquirir tus estradas es del 27 al 31 de octubre y la venta es mediante sorteo por selección aleatoria. Los precios de los boletos para los partidos de la fase de grupos comenzarán en 60 USD.

La última fase será en diciembre de 2025 y será a través de otra ronda de sorteo aleatorio. Esto no quiere decir que sea la única manera de adquirir tus boletos, pues en 2026 se abrirá cuando esté por iniciar el torneo otra manera de adquirir los últimos boletos disponibles. Es importante recordar que la participación en el sorteo está sujeta a términos y condiciones. Los interesados deben ser mayores de 18 años y no se requiere realizar ningún pago para registrarse.

Te puede interesar:



En FIFA se encontrarán todos los detalles mediante los días pasen

El portal oficial de la FIFA proporcionará la información detallada sobre las fases de venta y los precios de los boletos. También recursos multimedia para los medios de comunicación en FIFA Digital Hub. Esto incluye gráficos y videos que explican el proceso de venta y entrevistas con representantes de las selecciones ya clasificadas.

Para los que buscan una experiencia más exclusiva, la FIFA ofrece paquetes de hospitality que incluyen boletos para uno o varios partidos, disponibles en FIFA.com/hospitality. La FIFA en diferentes espacios reitera y recomienda que los aficionados compren sus boletos a través de la página oficial para evitar posibles fraudes, ya que los boletos adquiridos por canales no oficiales pueden no ser válidos.