Diablos Rojos del México: calendario 2026 con horarios y fechas inaugurales de la temporada

Los Diablos Rojos del México presentaron su calendario oficial para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) que comenzará el próximo 16 de abril cuando disputen su serie contra los Piratas de Campeche en el Estadio Harp Helú.

Calendario de la temporada 2026 de los Diablos Rojos del México

Los Diablos Rojos comenzarán su temporada 2026 buscando el tricampeonato de la LMB enfrentando la serie ante Piratas de Campeche como locales y en un intento por mantener la comodidad de sus aficionados han adelantado que mantendrán los horarios de la campaña anterior.

Durante abril solo tendrá los encuentros ante Piratas en casa y posteriormente se mantendrá dos semanas de visita hasta volver el 1 de mayo cuando se enfrente a Guerreros de Oaxaca.

En los Diablos Rojos del México mantenemos nuestros horarios habituales para esta temporada. 🔥⚾️ ¡EN CAMINO HACIA EL TRI!



🗓️ Martes a viernes | 7:00 pm

🗓️ Sábado | 4:00 pm

🗓️ Domingo | 2:00 pm



Nuestro Juego Inaugural será a las 8:00 pm. 🚩 pic.twitter.com/bE0zaFuNid — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) February 13, 2026

Horario de los juegos de los Diablos Rojos del México

Los Diablos Rojos del México confirmaron que mantendrán sus horarios habituales de martes a viernes comenzando a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los sábados los partidos de Diablos Rojos serán a las 16:00 horas, mientras que los domingos los encuentros se disputarán a las 14:00 horas.

