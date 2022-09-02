Diablos Rojos vs Leones de Yucatán | Transmisión EN VIVO LMB

Los Leones de Yucatán abren este viernes las puertas del Estadio Kukulkán Alamó, de Mérida para recibir en el tercer duelo de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, a los Diablos Rojos del México.

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La Serie que dejará a una de estas dos novenas en la Serie del Rey, va empatada a una carrera por bando, por lo que en esta ciudad podría definirse al campeón del sur, al jugarse a ganar 4 de 7 encuentros. En caso de una victoria esta noche de los escarlatas, forzosamente las hostilidades regresarán a la Ciudad de México.

La rivalidad Diablos vs Leones

La rivalidad se ha vuelto un Clásico en la Liga Mexicana de Beisbol, pues en las dos Series de Campeonato pasadas, Loenes vencieron a los Pingos. En 2019 barrieron con los capitalinos y en el 2021, la serie se definió 4-1 para los melenudos.

Saben los Diablos que otro fracaso de este tipo, dejaría una huella en la historia, por lo que van con la obligación de sacar los tres juegos, pero los Leones, en su casa, ante su gente y habiéndole tomado la medida al rival, apuntan a la Serie del Rey.

Los últimos resultados entre Diablos y Leones

Los Diablos Rojos del México y los Leones, solo se vieron las caras en una ocasión en la temporada regular y fue en Mérida en una serie de tres encuentros que ganó Leones dos juegos por uno. Las pizarras fueron de 8-9, 5-3 y 1-2.

En estos playoffs, Diablos venció el martes en un choque que llegó a casi las 6 horas, por 10-11 y el miércoles los Leones empataron la Serie al derrotar por 8-15.

Así, Leones lleva mano este año en los 5 juegos disputados, ganando 3 de 5. Pero si se cuentan los 5 juegos de playoffs del 2021, serían un total de 10 juegos: 5 de playoffs, 3 de temporada regular y dos de postemporada de este año, teniendo también ventaja Leones 7 juegos a 3.

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Los hombres clave del partido Diablos vs Leones

Los Diablos Rojos del México tienen al bat, como hombres peligrosos a Juan Carlos Gamboa, quien tiene un promedio de .600. Ha tenido 10 turnos oficiales, de los cuales ha conectado seis hits, seis carreras producidas, dos cuadrangulares y ha recibido par de ponches.

Además Jesús Fabela, que fue el héroe el martes con un batazo largo por el central, presenta un .545 de promedio de bateo. De sus 11 apariciones ha conectado seis imparables; tiene dos dobles, dos producidas y solo un ponche.

El lanzador por los Diablos, será William Cuevas que tratará de mantener a raya a los Leones, que en Serie de Campeonato tiene el mejor promedio de bateo con .427.

Por los de la selva, los hombres de peligro son Walter Ibarra, que tiene .500, seis apariciones al bat con tres imparables, tiene dos carreras producidas y le han regalado 4 pasaportes.

Además destaca José Martínez, que va de 12-7, con tres anotadas y siete carreras producidas; tiene dos ponches. Luis Juárez por su parte va de 12-6, con tres anotadas.

Por los melenudos estará tirando Henderson Álvarez, lanzador en el que depositan las esperanzas para mantenerlos a raya.