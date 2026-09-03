El mensaje de Justin Turner a los aficionados de Toros de Tijuana: lleven su mejor energía al estadio en el Juego 1 de la Serie del Rey, porque vamos a ser campeones

Los Toros de Tijuana regresaron a su ciudad tras haber logrado la hazaña de levantar el título en la Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol venciendo a los Sultanes de Monterrey; este jueves al mediodía el Aeropuerto tijuanense se llenó de aficionados que arroparon a los peloteros, estando entre ellos Justin Turner.

Turner, la contratación estelar de la LMB en el 2026 que arribó a los Toros, fue uno de los más ovacionados y fue también alguno de los peloteros que se detuvieron a dar su opinión sobre los juegos que se avecinan y donde los Toros pueden ser campeones por tercera ocasión en su historia.

Las palabras de Justin Turner tras el campeonato de Zona en la LMB

Justin Turner, ex de los Dodgers de Los Angeles y quien llegó este año en un movimiento que agitó la LMB mencionó sin dudas que irán por el campeonato de la LMB, todo esto mientras dibujaba en su rostro una sonrisa por lo que se había conseguido y por lo que viene la siguiente semana midiéndose ante Pericos de Puebla u Olmecas de Tabasco, rival que se definirá cuando uno de los dos equipos consiga ganar sus cuatro partidos.

“Estoy emocionado, me siento bien de estar de regreso en Tijuana, fue muy cool ver a los aficionados al regreso y estoy emocionado de jugar en las finales.

A ganar, a ganar, que lleven su energía desde el juego 1 para ganar”, comentó Justin Turner.