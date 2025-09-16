deportes
Los Diablos Rojos se convierten en el equipo más ganador del deporte mexicano

Los Diablos Rojos de México se convirtieron en el equipo con más campeonatos en la historia del deporte profesional mexicano, al conquistar su título número 18

Diablos Rojos
Carlos Salgado
Home Run Azteca
Compartir

Los Diablos Rojos de México se convirtieron en el equipo con más campeonatos en la historia del deporte profesional mexicano, al conquistar su título número 18 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Superaron, de esta manera, los 17 títulos que ostentaban los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico y que mantuvo un empate desde el 2024.

La novena capitalina logró esta nueva marca tras imponerse, en la Serie del Rey 2025, a los Charros de Jalisco. La barrida se concretó este domingo 14 de septiembre, cuando los ‘Pingos’ le pegaron 7-3 a la novena tapatía en el Estadio Panamericano.

¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB

Así obtuvieron el campeonato los Diablos Rojos

Para obtener el campeonato, la escuadra escarlata mostró poder ofensivo desde el primer juego (8-4), completaron una victoria contundente en el segundo (12-1), siguieron firmes en el tercero, con pizarra de 7-2, y cerraron con el triunfo decisivo en el que José Marmolejos —nombrado Jugador Más Valioso— conectó un jonrón y Dwight Smith Jr. aportó otro de dos carreras, para evitar que la Serie se extendiera y, en su caso, volviera al Estadio Alfredo Harp Helú.

Después de los Diablos y de los Naranjeros, el tercer lugar de la lista de ganadores históricos del deporte profesional mexicano es ostentado por el Club América, monarca de la Liga BBVA MX en 16 ocasiones.

Los Diablos Rojos superan a todos

La coronación de la causa escarlata extiende, además, la ventaja que ya tenían sobre el segundo equipo más laureado de la Liga Mexicana: los Tigres de Quintana Roo (12 títulos), con quienes mantienen una añeja rivalidad, por los años que compartieron sede en la Ciudad de México y protagonizaron la denominada ‘Guerra Civil’.

Ésta es la cuarta vez que el México consigue el bicampeonato del circuito veraniego de pelota. Entre el 2019 y el 2023, el equipo, recién mudado del Fray Nano al Harp Helú, dominó la Zona Sur de la LMB; sin embargo, se acostumbró a caer eliminado en la postemporada, hasta que, en el 2024, rompieron la sequía de 10 años sin levantar la Copa Zaachila.

Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos

