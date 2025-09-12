Gigantes de San Francisco anuncian serie ante los Sultanes de Monterrey

Los Gigantes de San Francisco han dando una noticia muy importante esta mañana de viernes, al dar a conocer que está cerrado una serie especial de dos juegos para enfrentar en su casa, el Oracle Park a los Sultanes de Monterrey en marzo del 2026.

Gigantes indicaron en un comunicado que se logró concretar estos duelos que para el 23 y 24 de marzo, los cuales son de exhibición y de pretemporada tanto para la novena de San Francisco de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas, así como para los Sultanes de Monterrey rumbo a la campaña 2026 en Liga Mexicana de Beisbol.

Gigantes tildan estos dos juegos, como una serie histórica en el Oracle Park, el estadio que está junto a la bahía de San Francisco y que suele dar grandes momentos por lo majestuoso del estadio y el mar a un costado.

Agregaron también que la fecha elegida es parte de una fiesta latina en la que también estará el ex lanzador Sergio Romo, quien está ligado al equipo de San Francisco como embajador.

Boletos para ver a Sultanes y Gigantes de San Francisco

Además Gigantes de San Francisco, indicaron que el lunes 15 de septiemnbre a las 11:59 PM, comenzará la venta oficial de boletos para esta serie y en otra fecha posterior tendrán otra ventana de venta de boletos para vivir estos juegos del 23 y 24 de marzo.

Este es el comunicado OFICIAL de San Francisco sobre los juegos ante Sultanes de Monterrey

El próximo año, los Giants jugarán sus partidos de exhibición el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo contra los Sultanes de Monterrey. Como parte del compromiso continuo de los Giants de celebrar y enaltecer a la comunidad latina, el equipo también estrenará un nuevo uniforme de “Gigantes” durante la serie.

Los boletos para esta experiencia única ya están disponibles. Puedes comprarlos hasta el lunes 15 de septiembre a las 11:59 p.m. Los boletos individuales volverán a estar a la venta en una fecha posterior.

Para celebrar esta ocasión especial, representantes de los Sultanes y Sergio Romo, Embajador de los Gigantes, estarán en Oracle Park el domingo 14 de septiembre como parte de la Fiesta Gigantes.

Los Sultanes de Monterrey son un club profesional de béisbol de la Liga Mexicana, con sede en Monterrey, México, fundado hace más de 85 años en 1939. No te pierdas a los Sultanes enfrentando a los Giants en estos partidos de exhibición especiales, antes de que los Giants comiencen la temporada regular 2026.