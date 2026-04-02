Días, horarios y partidos de los cuartos de final de la Champions League tras el parón FIFA

La Fecha FIFA finalmente ha terminado, por lo que poco a poco los torneos a nivel clubes regresan de nuevo. Uno de ellos es la UEFA Champions League, motivo por el cual aquí conocerás las fechas y horarios confirmados de los cuartos de final tanto de ida como de vuelta.

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La UEFA Champions League ha llegado a su momento clave y, después de unos octavos por demás interesantes, son solo ocho los equipos que se mantienen con vida hasta ahora. Por tal motivo, no está de más conocer cuándo, dónde y a qué hora serán los duelos de cuartos de final.

¿Cuándo y dónde serán los cuartos de final de la Champions League?

Será la próxima semana cuando la UEFA Champions League regrese con fuerza en beneficio de los millones de aficionados que tiene en México y el resto del mundo. Y, tal y como ha ocurrido a lo largo de las últimas ediciones, dos juegos de cuartos de final se llevarán a cabo en martes, mientras que los restantes se realizarán un día después de la siguiente forma:

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Sporting vs Arsenal | 7 de abril | 13:00 horas.

Real Madrid vs Bayern Múnich | 7 de abril | 13:00 horas.

PSG vs Liverpool | 8 de abril | 13:00 horas.

Barcelona vs Atlético de Madrid | 8 de abril | 13:00 horas.

Arsenal vs Sporting | 14 de abril | 13:00 horas.

Bayern Múnich vs Real Madrid | 14 de abril | 13:00 horas.

Liverpool vs PSG | 15 de abril | 13:00 horas.

Atlético de Madrid vs Barcelona | 15 de abril | 13:00 horas.

Como puedes notar, en estos momentos son tres los equipos de la primera división española los que se mantienen con vida en esta UEFA Champions League. También quedan dos de la Premier League, así como uno de la Bundesliga Alemana, uno de la Ligue 1 y uno más de la Primeira Liga.

¿Qué equipo es el favorito para ganar la Champions League?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a su candidato número uno para ganar la Champions League. La IA pone en primer lugar al Arsenal, quien enfrentará al Sporting Lisboa en cuartos de final, mientras que en segundo y tercer lugar coloca al Bayern Múnich y el Barcelona, respectivamente hablando.